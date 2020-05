Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 07/05/2020 à 14:15









(Actualisé avec cours avant-Bourse, résultats de Bristol-Myers Squibb, Teva, Dish, ViacomCBS, Raytheon Technologies) PARIS, 7 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse d'environ 1,5% : * BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N gagne 2,6% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de résultats meilleurs que prévu au premier trimestre et la confirmation de son objectif de bénéfice pour l'ensemble de l'année. * LIBERTY GLOBAL LBTYA.O - Le groupe de médias et de télécommunications a annoncé jeudi avoir conclu la fusion de ses activités britanniques avec celles de l'espagnol Telefonica TEF.MC , un projet de 38 milliards de dollars (35,2 milliards d'euros). * T-MOBILE US TMUS.O a enregistré une hausse plus forte que prévu du nombre de ses abonnés au premier trimestre, grâce à des forfaits moins chers que ceux de ses concurrents et à une forte demande de services liée à l'explosion du télétravail en raison des mesures de confinement. Le titre prend 1,5% en avant-Bourse. * VIACOMCBS VIAC.O - Le groupe de médias a fait état jeudi d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes du marché pour le premier trimestre grâce à une forte demande pour des programmes de divertissement en période de confinement. * METLIFE MET.N a annoncé mercredi une hausse de 2% de son bénéfice ajusté au premier trimestre grâce à la croissance des investissements et à une forte souscription dans certaines de ses activités aux États-Unis. * PAYPAL PYPL.O a accusé un plongeon de 87,4% de son résultat net au premier trimestre, les consommateurs ayant moins dépensé sur fond de confinement généralisé lié à l'épidémie de coronavirus, mais s'attend à une forte reprise des volumes de paiements au deuxième trimestre. Le titre gagnait 8% dans les échanges hors séance après la clôture de Wall Street. * RAYTHEON TECHNOLOGIES RTX.N avance de 5,3% en avant-Bourse, le groupe de défense et d'aéronautique ayant fait état jeudi d'un bénéfice trimestriel au-dessus des attentes de Wall Street. * SQUARE SQ.N a fait état mercredi d'une perte trimestrielle creusée en raison de l'augmentation de ses dépenses opérationnelles, notamment de marketing. L'action reculait de 6% dans les transactions après la clôture. * FOX FOXA.O a présenté un chiffre d'affaires et un bénéfice meilleurs que prévu pour le troisième trimestre de son exercice fiscal décalé, la diffusion du Super Bowl ayant dopé ses audiences. Le titre gagnait de plus de 2% dans les transactions après la clôture de mercredi. * LYFT LYFT.O - L'action du groupe de VTC progressait de 14,7% dans les transactions en avant-Bourse après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre et les déclarations de la direction évoquant de nouveaux progrès vers la rentabilité. Dans son sillage, UBER TECHNOLOGIES UBER.N , qui doit publier ces comptes dans la journée, prend 6,5%. * KKR & Co KKR.N - Le groupe de capital-investissement a annoncé une hausse de 11% de son bénéfice distribuable trimestriel grâce à la croissance des produits de cessions d'actifs et des commissions de gestion avant le début de la crise du coronavirus. * HYATT HOTELS GROUP H.N perdait plus de 4% dans les transactions hors séance mercredi soir après l'annonce d'une perte trimestrielle ainsi que d'une suspension du dividende et des rachats d'actions. * DISH NETWORKS DISH.O - Le prestataire de services de télévision par satellite a perdu plus de 250.000 abonnés au premier trimestre après avoir suspendu certains services dans les secteurs de l'hôtellerie et de l'aérien. * TEVA PHARMACEUTICAL TEVA.N , TEVA.TA - Le groupe pharmaceutique israélien a rapporté jeudi une augmentation de son bénéfice trimestriel plus élevée que prévu grâce une demande plus forte de médicaments génériques et en vente libre ainsi que de produits respiratoires. * ENDO INTERNATIONAL ENDP.O - Le laboratoire avance de 5% en avant-Bourse après la publication d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires meilleurs que prévu à la faveur d'une augmentation des achats de médicaments dans le contexte de pandémie. * DOMINO'S PIZZA DPZ.N et DEXCOM DXCM.O vont faire leur entrée au sein du S&P-500 à la place de CAPRI HOLDINGS CPRI.N et d'ALLERGAN AGN.N . (Blandine Henault, Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

