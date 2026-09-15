(Actualisé avec Apple, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,16% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,09% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les géants des nouvelles technologies, qui ont chuté lundi avec les tensions dans l'obligataire et les mises en garde sur l'intelligence artificielle, sont attendus en ordre dispersé. ALPHABET

GOOGL.O et MICROSOFT MSFT.O devraient reculer chacun de plus de 1%, tandis que le fabricant de puces NVIDIA NVDA.O est vu en légère progression.

* SECTEUR DE L'IA - Une juge américaine, Ona Wang, qui supervise les questions préalables au procès pour violation de droits d'auteur intentée par des auteurs et des médias, dont le NEW YORK TIMES NYT.N , contre OpenAI et son principal soutien financier, MICROSOFT MSFT.O , a révélé vendredi dans un document judiciaire déposé à Manhattan qu'elle possédait des actions Microsoft, mais qu'elle ne se récuserait pas dans cette affaire.

Les sociétés X et SpaceXAI du milliardaire Elon Musk ont en outre annoncé lundi avoir réglé leur différend avec APPLE

AAPL.O , qu'elles accusaient d'avoir conspiré avec OpenAI pour monopoliser les marchés des smartphones et des chatbots basés sur l'IA générative.

* SECTEUR DES CRYPTOACTIFS - COINBASE COIN.O et STRATEGY

MSTR.O cèdent chacun plus de 4,5% en avant-Bourse dans le sillage de la baisse de près de 3% du bitcoin BTC= à l'approche d'un vote crucial au Sénat américain sur le "Clarity Act". Le texte vise à créer un cadre réglementaire pour les cryptoactifs, mais son adoption avait été bloquée en raison de craintes concernant l'insuffisance des garanties en matière d'éthique et de lutte contre le financement illicite.

* ELI LILLY LLY.N a annoncé lundi avoir conquis plus de 30% des nouveaux patients sur le marché américain des traitements oraux contre l'obésité, réduisant ainsi l'avance initiale prise par son concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO avec son comprimé Wegovy.

Par ailleurs, Berenberg a relevé sa recommandation de "conserver" à "acheter". L'action prend 1% en avant-Bourse.

* DAVE & BUSTER'S ENTERNAIMENT PLAY.O - L'exploitant des salles de spectacles chute de près de 14% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre inférieur aux attentes, en repli de 2,4% sur un an. Le bénéfice par action ajusté sur la période a également été inférieur aux prévisions des analystes.

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

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