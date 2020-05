Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 18/05/2020 à 14:34









(Actualisé avec General Motors, Ford, Teva Pharmaceutical, PG&E, Moderna, Best Buy, cours en avant-Bourse) PARIS, 18 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent en hausse de plus de 2% : * MODERNA MRNA.O bondit de 25% en avant-Bourse après avoir annoncé des résultats prometteurs d'une étude préliminaire sur son vaccin expérimental contre le nouveau coronavirus. * GENERAL MOTORS GM.N avance de 2,3% et FORD F.N de 1,4% en avant-Bourse alors que l'industrie automobile s'apprête à redémarrer avec la réouverture de certaines usines en Amérique du Nord. * APPLE AAPL.O a annoncé dimanche la réouverture cette semaine de plus de 25 de ses boutiques aux Etats-Unis, poursuivant le processus de reprise de ses activités commerciales à travers le monde après les fermetures imposées par la crise sanitaire liée au coronavirus. * ALPHABET GOOGL.O - Un groupe de procureurs américains, mené par celui du Texas, pourrait déposer plainte contre Alphabet, la maison-mère de Google, pour pratiques anti-concurrentielles, a-t-on appris de source proche du dossier. Le département de la Justice s'apprête également à porter plainte cet été, a rapporté vendredi le Wall Street Journal. * T-MOBILE US TMUS.O - Softbank Group 9984.T est en discussions pour céder "une partie importante" de sa participation de 24% dans T-Mobile à sa maison-mère Deutsche Telekom DTEGn.DE , rapporte lundi le Wall Street Journal. * THERMO FISHER TMO.N a lancé lundi son offre d'achat amicale de 11,5 milliards de dollars sur Qiagen QIA.DE , appelant les investisseurs du spécialiste allemand des tests génétiques à apporter leurs titres à l'opération. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N - Total TOTF.PA a annoncé lundi qu'il renonçait à l'acquisition des actifs d'Occidental Petroleum au Ghana afin de préserver ses marges de manoeuvre financières face à la pandémie de coronavirus. * J.C. PENNEY JCP.N a demandé vendredi à bénéficier de la protection de la loi sur les faillites avec l'intention de fermer définitivement certains magasins et d'étudier une éventuelle vente, la chaîne américaine de grands magasins, déjà en difficulté, n'ayant pas résisté à la crise économique causée par le coronavirus. * TEVA PHARMACEUTICAL TEVA.N - L'autorité chinoise du médicament a approuvé lundi le traitement Austedo contre la maladie de Huntington. En avant-Bourse, le groupe pharmaceutique israélien prend 3,6%. * PG&E PCG.N gagne près de 6% en avant-Bourse, la compagnie d'électricité californienne ayant annoncé que son plan de restructuration avait été accepté par une écrasante majorité de victimes des incendies de forêt. * BEST BUY BBY.N gagne 2,5% en avant-Bourse après le relèvement de conseil de Telsey Advisory Group à "surperformance" contre "performance en ligne avec le marché", les analystes estimant que le distributeur saura bénéficier du virage vers le télétravail et l'augmentation du commerce en ligne. Le groupe publiera ses résultats jeudi. * CAPRI CPRI.N - Piper Sandler abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

