(Actualisé avec cours avant-Bourse, contrats à terme, Eli Lilly, changement de recommandation sur Estee Lauder) PARIS, 1er juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,3% pour le Nasdaq, proche de l'équilibre pour le S&P-500 et en hausse de 0,2% pour le Dow Jones : * COTY COTY.N a annoncé lundi la nomination de Peter Harf, actuel président, au poste de directeur général à la place de Pierre Laubies. Le groupe américain de cosmétiques gagne 6,6% en avant-Bourse. * KKR KKR.N , Providence et Cinven se sont associés pour lancer une offre amicale sur l'opérateur télécom espagnol Masmovil MAS.MC de 2,96 milliards d'euros, la première tentative d'achat d'une société cotée en Europe par d'importants groupes de capital-investissement depuis la crise du coronavirus. * ELI LILLY LLY.N a annoncé lundi avoir commencé à administrer un traitement potentiel à base d'anticorps contre le COVID-19 dans une étude clinique sur humains, une première mondiale. Le titre prend 2,3% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. * PFIZER PFE.N recule de 6% en avant-Bourse après avoir annoncé qu'il était peu probable que l'étude clinique de phase 3 sur le traitement contre le cancer du sein Ibrance atteigne son objectif principal. * MERCK MRK.N et le laboratoire allemand AstraZeneca AZL.L ont annoncé lundi que leur médicament Lynparza avait obtenu une recommandation positive de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en tant que traitement pour une forme de cancer du pancréas. * TARGET TGT.N cède 2,8% en avant-Bourse et WALMART WMT.N plus de 1% après avoir annoncé dimanche la fermeture de plusieurs magasins à travers les États-Unis en raison des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre consécutifs à la mort d'un homme noir lors de son interpellation par la police de Minneapolis. * YUM CHINA YUMC.N a annoncé lundi qu'il allait introduire les steaks végétaux de BEYOND MEAT BYND.O à la carte de ces restaurants en Chine. * ESTEE LAUDER EL.N - Piper Sandler a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". Le titre gagne environ 1% en avant-Bourse. * HESS HES.N - JPMorgan a relevé sa recommandation sur le groupe pétrolier à "surpondérer" contre "neutre". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

