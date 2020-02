Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 07/02/2020 à 14:09









(Actualisé avec Boeing, eBay et ICE, Tesla, cours en avant-Bourse) 7 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% environ: * BOEING BA.N perd 0,7% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce de la découverte lors de tests de nouveaux défauts dans les logiciels du 737 MAX. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a déclaré jeudi prévoir de parvenir à un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté positif au quatrième trimestre de cette année, soit un an plus tôt qu'anticipé jusqu'alors, même s'il table toujours sur une perte annuelle de plus d'un milliard de dollars. Le titre gagne 6,8% dans les échanges en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O perd 2,7% en avant-Bourse après une hausse de 1,94% au lendemain de sa pire séance depuis huit ans, plusieurs analystes restant sceptiques sur les perspectives de rentabilité du constructeur de voitures électriques. * EBAY EBAY.O chute de 7,2% en avant-Bourse après l'annonce par INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE.N (ICE) de sa décision de l'abandon du projet de collaboration stratégique avec le spécialiste des enchères en ligne. Le titre ICE prend 4,3%. * GOLDMAN SACHS GS.N veut lever huit milliards de dollars pour un nouveau fonds spécialisé dans le rachat d'entreprises, a-t-on appris de deux sources proches du projet. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N FCHA.MI a conclu avec le fisc italien un accord amiable sur la valorisation de Chrysler qui ne prévoit aucune amende ou paiement, a déclaré son directeur financier. * T-MOBILE US TMUS.O a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et fait état d'une augmentation d'un million du nombre de ses abonnés. * VIACOMCBS VIACA.O - Le groupe de médias et de divertissement prépare le lancement d'un nouveau service de vidéo en ligne sur abonnement qui réunira les services gratuits et payants de CBS et de programmes de marques incluant MTV, Nickelodeon, Comedy Central et BET ou encore les studios Paramount, a-t-on appris de source proche du projet. * ACTIVISION BLIZZARD ATVI.O - Le chiffre d'affaires de l'éditeur de jeux vidéo a dépassé le consensus au quatrième trimestre 2019 et le titre gagnait environ 3% dans les transactions hors séance après la clôture des marchés américains jeudi même si le groupe a revu à la baisse sa prévision de chiffre d'affaires annuel. * TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE TTWO.O - L'action de l'éditeur de jeux vidéo chute de 9,6% en avant-Bourse après des résultats trimestriels et une prévision de chiffre d'affaires inférieurs aux attentes. (Marc Angrand)

