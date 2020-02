Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 24/02/2020 à 14:58









(Actualisé avec Apple, les fabricants de puces, les valeurs chinoises et les bancaires) PARIS, 24 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de plus de 2,5% : * APPLE AAPL.O - Les ventes de smartphones en Chine ont baissé de plus d'un tiers en janvier, ont montré lundi les chiffres officiels du gouvernement, signe que l'épidémie de coronavirus nuit à la demande des consommateurs. L'action perd 3,6% en avant-Bourse. * Les FABRICANTS DE SEMI-CONDUCTEURS, très exposés à la Chine, sont en baisse en avant-Bourse: ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O , INTEL INTC.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O , QUALCOMM QCOM.O , BROADCOM AVGO.O et NVIDIA NVDA.O chutent de 6,3% à 7,2%. APPLIED MATERIALS AMAT.O et LAM RESEARCH LRCX.O perdent respectivement 3,1% et 4,4%. * EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N reculent de plus de 2,5% en avant-Bourse dans le sillage de la chute des cours de brut, qui perdent autour de 4%, la propagation du coronavirus nourrissant des craintes pour la demande chinoise en pétrole. * Les VALEURS EXPOSÉES À LA CHINE pourraient souffrir des craintes concernant la propagation du coronavirus. WEIBO WB.O , JD.COM JD.O , BILIBI BILI.O , BAIDU BIDU.O et QUDIAN QD.N , des entreprises chinoises cotées à Wall Street, perdent chacune entre 3,5% et 4,8% en avant-Bourse. * Les BANCAIRES souffrent en avant-Bourse de la baisse des rendements obligataires en réaction à l'accès d'aversion au risque déclenché par la propagation du coronavirus: BANK OF AMERICA BAC.N , CITIGROUP C.N , JPMORGAN CHASE JPM.N , GOLDMAN SACHS GS.N , WELLS FARGO WFC.N ET MORGAN STANLEY MS.N cèdent entre 2,1% et 3,7%. * ALTRIA MO.N perd plus de 2% en avant-Bourse après un abaissement d'objectif de cours par Jefferies, qui s'inquiète pour les produits de vapotage fabriqués par le géant du tabac après les avertissements lancés par le régulateur américain. * MASTERCARD MA.N prévoit d'embaucher 1.500 employés supplémentaires à Dublin au cours des trois à cinq prochaines années, triplant ainsi ses effectifs, a annoncé lundi le numéro deux mondial des cartes de paiements. * BLACKSTONE GROUP BX.N - Le groupe de capital-investissement américain a annoncé lundi avoir relevé son offre sur la chaîne hôtelière japonaise Unizo Holdings 3258.T à 6.000 yens (soit 53,8 dollars ou 48,8 euros) par action contre 5.600 yens, dépassant ainsi l'offre du fonds Lone Star. * PEPSICO PEP.O a annoncé lundi le rachat du groupe chinois de collations Be & Cheery pour 705 millions de dollars (651,6 millions d'euros). (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

