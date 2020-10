Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 15/10/2020 à 13:57









(Actualisé avec cours en avant-Bourse, Morgan Stanley, Tiffany, Walgreens) PARIS, 15 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de plus de 1% : * MORGAN STANLEY MS.N a fait état d'un bénéfice meilleur que prévu au titre d'un troisième trimestre marqué par le dynamisme de ses activités de trading, la pandémie liée au coronavirus ayant entraîné une forte volatilité des marchés financiers. * TIFFANY TIF.N - Le joaillier américain a déclaré jeudi que son chiffre d'affaires en août et en septembre avait augmenté, les ventes en Chine continentale restant "extrêmement forte" tandis que son activité aux Etats-Unis se redressait. * WALGREENS BOOTS ALLIANCE WBA.O - La chaîne de pharmacies et de "drugstores" gagne 3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir publié un bénéfice meilleur qu'attendu pour le quatrième trimestre de son exercice décalé et des bonnes prévisions pour l'année 2021. * UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé mercredi une perte trimestrielle plus lourde que prévu et une chute de 78% de son chiffre d'affaires, plombée par la crise sanitaire. Le titre cède 1,6% dans les échanges avant l'ouverture des marchés. * Les compagnies aériennes AMERICAN AIRLINES AAL.O , DELTA DAL.N , SPIRIT AIRLINES SAVE.N et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N sont indiquées en repli de 1% à 1,5% en avant-Bourse. * DUKE ENERGY DUK.N - Credit Suisse abaisse sa recommandation à "neutre" contre "surperformance". (Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

