(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Accenture, cours en avant-Bourse) PARIS, 25 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,3% environ pour le Dow Jones .DJI et le Standard & Poor's 500 .SPX et pratiquement inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * WALT DISNEY DIS.N a annoncé le report de la réouverture de ses parcs à thème et de ses hôtels en Californie dans l'attente du feu vert des autorités de l'Etat, confronté à la remontée des nouveaux cas d'infection par le coronavirus. Le titre perd 1,4% dans les transactions en avant-Bourse. * ACCENTURE ACN.N a publié jeudi des résultats trimestriels en baisse mais supérieurs aux attentes, son bénéfice net étant revenu à 1,23 milliard de dollars (1,1 milliard d'euros) sur la période mars-mai contre 1,25 milliard un an plus tôt, pour un chiffre d'affaire de 10,99 milliards, en repli de 1% sur un an. * BOEING BA.N - Berenberg a abaissé sa recommandation à "vendre" contre "conserver", jugeant les risques à court terme encore élevés tant concernant la crise sanitaire que la reprise du trafic aérien et les cadences de production du groupe. L'action perd 2,7% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O - Google, principale filiale du groupe, a annoncé jeudi qu'il paierait désormais certains groupes de médias australiens, brésiliens et allemands pour la fourniture de contenus de qualité, ajoutant s'attendre à conclure d'autres accords de ce type. * BANQUES - La Réserve fédérale doit publier en fin de journée les résultats de ses derniers tests de résistance du secteur bancaire. * NIKE NKE.N doit publier après la clôture des marchés américains les résultats du quatrième trimestre de son exercice fiscal décalé. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a fixé au 1er juillet la date limite pour le dépôt des offres de reprise des actifs mis en vente dans le Wyoming et le Colorado, a annoncé mercredi le gouverneur du Wyoming. (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

