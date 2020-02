Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 31/01/2020 à 15:07









(Actualisé avec résultats de Chevron, Navistar) PARIS, 31 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture des indices de référence en repli d'environ 0,5% : * AMAZON AMZN.O a fait état jeudi d'un bond de ses ventes durant la période des fêtes de fin d'année et d'un bénéfice trimestriel nettement supérieur aux attentes, le géant du commerce en ligne ayant réussi à raccourcir ses délais de livraison à un coût moindre que prévu et à attirer davantage d'abonnés à son programme de fidélisation Prime. L'action bondit de 10,3% en avant-Bourse. * EXXON MOBIL XOM.N a annoncé vendredi une baisse de 5,2% de son bénéfice au quatrième trimestre 2019, conséquence de la dégradation des marges de ses activités de raffinage et de chimie. L'action cède 2,2% dans les échanges en avant-Bourse. * CHEVRON CVX.N a publié vendredi une perte nette de 6,61 milliards de dollars (5,98 milliards d'euros) au titre du quatrième trimestre, conséquence de 10,4 milliards de charges de dépréciation concernant principalement un gisement du golfe du Mexique, des actifs dans la gaz de schiste dans la région des Appalaches et le projet de gaz naturel liquéfié Kitmat au Canada. Le titre perd 1,8% dans les échanges en avant-Bourse. * CATERPILLAR CAT.N a présenté vendredi une prévision de bénéfice par action annuel inférieure au consensus du marché. Le titre cédait près de 1,8% dans les échanges en avant-Bourse. * VISA V.N perd 2,7% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes et prévenu que les avantages qu'il offre à ses clients pèseraient sur son chiffre d'affaires cette année. * IBM IBM.N prend 4,1% en avant-Bourse après avoir annoncé que sa PDG, Ginni Rometty, céderait son poste en avril à l'actuel responsable du département "cloud", Arvind Krishna. * AMGEN AMGN.O - Le titre cède 3,2% en avant-Bourse après l'annonce d'une prévision de bénéfice par action annuel inférieure au consensus. * WESTERN DIGITAL WDC.O prend 4,6% en avant-Bourse après avoir fait état d'une perte trimestrielle moins prononcée qu'attendu. * ELECTRONIC ARTS EA.O a présenté jeudi une prévision de chiffre d'affaires trimestriel ajusté inférieure aux estimations des analystes. Le titre cédait environ 2% dans les transactions hors séance après la clôture. * HONEYWELL HON.N a dit vendredi prévoir un chiffre d'affaires 2020 inférieur aux attentes du marché en raison de l'arrêt de la production du Boeing BA.N 737 MAX. * NAVISTAR INTERNATIONAL NAV.N - L'action du constructeur de poids lourds bondit de 52,7% en avant-Bourse après l'annonce par son actionnaire majoritaire Traton 8TRA.DE d'un projet de rachat du solde du capital pour 2,9 milliards de dollars (2,63 milliards d'euros). (Service marchés)

