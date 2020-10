Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 21/10/2020 à 13:59









(Actualisé avec cours en avant-Bourse, Abbott, Verizon, Biogen, Baker Hughes, Nasdaq et Thermo Fischer) PARIS, 21 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en léger repli : * NETFLIX NFLX.O a annoncé mardi un nombre d'abonnés payants supplémentaires bien en deçà des attentes du marché au troisième trimestre, la plate-forme de vidéo en ligne ayant souffert d'une concurrence accrue sur le marché du streaming et d'une levée des mesures de restriction liées au coronavirus. Son action recule de 5% en avant-Bourse. * SNAP SNAP.N a fait état mardi soir d'une croissance du chiffre d'affaires et du nombre d'utilisateurs supérieure aux attentes, permettant à l'action du réseau social de gagner plus de 24% dans les échanges avant l'ouverture. Plusieurs analystes ont relevé leur objectif de cours sur le titre. Dans son sillage, FACEBOOK FB.O , TWITTER TWTR.N et PINTEREST PINS.N gagnent entre 2,6% et 6,7%. * L'opérateur mobile VERIZON VZ.N a gagné plus de nouveaux abonnés que prévu au troisième trimestre et table pour 2020 sur une croissance de bénéfice ajusté dans le haut de la fourchette de prévisions communiquées précédemment. * ABBOTT LABORATORIES ABT.N a relevé sa prévision de bénéfice annuel en s'appuyant sur la demande pour les tests de dépistage du COVID-19 et les signes de reprise des ventes de ses dispositifs médicaux. Le groupe avance de 1% dans les transactions en avant-Bourse. * TEXAS INSTRUMENTS TXN.O a enregistré sa première croissance du chiffre d'affaires trimestriel en près de deux ans, un rebond que le fabricant de semi-conducteurs attribue au confinement, qui a fait bondir la demande pour les appareils électroniques destinés au télétravail comme au divertissement. Plusieurs analystes ont revu en hausse leur objectif de cours sur le titre, qui gagnait 2% en après-Bourse. * Le groupe de prêt-à-porter GAP GPS.N a annoncé mardi soir avoir lancé une revue stratégique pour étudier des options concernant ses activités en Europe, y compris une possible fermeture de ses magasins au Royaume-Uni, en France, en Irlande et en Italie d'ici à la fin du deuxième trimestre 2021. * BIOGEN BIIB.N - Le laboratoire américain a publié mercredi un bénéfice et un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux attentes, ce qui lui permet de gagner 1% en avant-Bourse en dépit de l'abaissement de son objectif de bénéfice pour 2020 après le lancement d'un générique concurrent de son traitement de la sclérose en plaque. * BAKER HUGHES BKR.N - Le groupe de services parapétroliers a accusé une troisième perte trimestrielle consécutive à cause de la faible demande pour ses équipements et services avec la chute des prix du brut. * NASDAQ NDAQ.O - L'opérateur boursier a fait état d'un bond de 76% de bénéfice au troisième trimestre grâce notamment à l'augmentation des volumes de transactions. * THERMO FISCHER SCIENTIFIC TMO.N - Le fabricant d'équipements de laboratoires scientifiques gagne 2% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel supérieurs aux consensus Refinitiv IBES à la faveur de ventes solides de produits liés au COVID-19 et au dynamisme de son unité des sciences de la vie. * AVANGRID AGR.N , filiale américaine du spécialiste espagnol des énergies renouvelables Iberdrola IBE.MC , a conclu le rachat de son compatriote PNM RESOURCES PNM.N pour environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros). * PIONEER NATURAL RESOURCES PXD.N a annoncé mardi le rachat de son concurrent PARSLEY ENERGY PE.N pour 4,5 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), le secteur de l'énergie connaissant un mouvement de consolidation aux Etats-Unis après la chute des prix du pétrole. * NVIDIA NVDA.O - Huawei Technologies HWT.UL et d'autres entreprises technologiques chinoises ont fait part de leurs inquiétudes aux autorités locales de régulation concernant le projet de rachat par Nvidia du concepteur britannique de puces Arm qui pourrait se retrouver au centre des tensions entre les Etats-Unis et la Chine, a rapporté mardi Bloomberg. * ELI LILLY LLY.N a fait savoir mardi avoir engagé un consultant indépendant pour procéder à un inspection d'un site produisant un traitement potentiel du COVID-19 après avoir reçu des notifications de l'agence américaine du médicament. * TESLA TSLA.O publiera ses résultats trimestriels après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

