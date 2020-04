Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 14/04/2020 à 15:07









(Actualisé avec Tesla, Roku, cours en avant-Bourse) PARIS, 14 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'au moins 1,4% : * JPMORGAN CHASE JPM.N a fait état mardi d'une baisse de plus des deux tiers de son bénéfice au premier trimestre, la pandémie de coronavirus et la chute des cours pétroliers ayant contraint la première banque américaine par les actifs à augmenter ses provisions afin d'amortir une potentielle vague de défauts de paiements. * WELLS FARGO WFC.N a annoncé mardi un bénéfice d'à peine 42 millions de dollars au premier trimestre contre 5,51 milliards un an plus tôt en raison d'une augmentation des provisions pour couvrir les pertes éventuelles liées à la pandémie de coronavirus. Le titre, qui prenait 2,5% avant la publication de ses résultats, a effacé ses gains. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la hausse des ventes de ses traitements anticancéreux et de ses produits grand public mais il a abaissé ses prévisions annuelles en raison du coronavirus. L'action du groupe pharmaceutique gagne 3,5% en avant-Bourse. * APPLE AAPL.O a livré près de 2,5 millions d'iPhone en Chine au mois de mars, un léger rebond après l'une de ses pires performances le mois précédent dans le pays, selon les chiffres officiels publiés vendredi. En avant-Bourse, l'action gagne 1,8%. * Les COMPAGNIES AÉRIENNES sont en hausse en avant-Bourse. Certaines grandes compagnies sont sur le point d'accepter les termes d'une aide gouvernementale de 25 milliards de dollars, ont déclaré des sources proches du dossier. UNITED AIRLINES UAL.O , AMERICAN AIRLINES AAL.O DELTA AIR LINES DAL.N et SOUTHWEST AIRLINES LUV.N gagnent entre 2,2% et 4,3%. * TESLA TSLA.O gagne 8% en avant-Bourse. Credit Suisse a relevé sa recommandation à "neutre" contre "sous-performance", estimant que la crise du coronavirus, si elle induit des risques à court terme, ne remet pas en cause la transition vers la voiture électrique et ne compromet pas les avantages concurrentiels du constructeur. * EXXON MOBIL XOM.N a levé 9,5 milliards de dollars (8,7 milliards d'euros) de dette, une opération destinée à renforcer son bilan face à la chute des cours pétroliers. * WALT DISNEY DIS.N a annoncé lundi avoir conclu un accord pour un crédit non garanti de cinq milliards de dollars (4,56 milliards d'euros) afin de surmonter la crise causée par la pandémie. * GENERAL ELECTRIC GE.N - JPMorgan a abaissé son objectif de cours à 5 dollars contre 6 dollars, le plus faible parmi les analystes couvrant la valeur à Wall Street. * ROKU ROKU.O - Le diffuseur de contenus vidéo en ligne bondit de 13,9% en avant-Bourse après des résultats trimestriels préliminaires montrant une croissance supérieure aux attentes du chiffre d'affaires. (Blandine Henault et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot et Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.