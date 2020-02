Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 10/02/2020 à 13:46









(Actualisé avec L Brands, Taubman Centers, Simon Property Group, cours en avant-Bourse) 10 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture des indices de référence sans grand changement : * TESLA TSLA.O - L'action du constructeur de voitures électriques gagne 9,2% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce de la reprise ce lundi de la production de son usine de Shanghai, à l'arrêt depuis fin janvier. * ELI LILLY & CO LLY.N - L'action du groupe pharmaceutique chute de 5% dans les transactions en avant-Bourse après l'annonce de l'échec d'un essai de traitement de la maladie d'Alzheimer. * APPLE AAPL.O perd 0,9% dans les transactions en avant-Bourse. Selon plusieurs cabinets d'études spécialisés, dont Canalys, IDC et TrendForce, les ventes de smartphones en Chine pourraient subir une chute atteignant 50% au premier trimestre en raison des perturbations dans la production et la distribution liées à l'épidémie de coronavirus. * GENERAL MOTORS GM.N a annoncé que la production de ses usines chinoises reprendrait le 15 février. * ALIBABA BABA.N - Le géant chinois du commerce en ligne a annoncé lundi que WeBank, filiale de sa branche de services financiers Ant Financial, allait offrir 20 milliards de yuans (2,6 milliards d'euros) de prêts à taux bas à des entreprises chinoises touchées par l'épidémie de coronavirus. * L BRANDS LB.N - L'action de la maison mère de Victoria's Secret gagne 6% en avant-Bourse après que CNBC a rapporté que le groupe était proche d'un accord sur la vente de la marque de lingerie au fonds de capital-investissement Sycamore Partners. * TAUBMAN CENTERS TCO.N - L'opérateur de centres commerciaux a accepté une offre de rachat de son concurrent SIMON PROPERTY GROUP SPG.N d'un montant total de 3,6 milliards de dollars, ont annoncé les deux groupes. * AIR PRODUCTS AND CHEMICALS APD.N - Morgan Stanley a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" et porté son objectif de cours à 280 dollars contre 230 dollars. * INTERCONTINENTAL EXCHANGE ICE.N - Wells Fargo a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Marc Angrand)

