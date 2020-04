Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 01/04/2020 à 14:08









(Actualisé avec ExxonMobil/Chevron, Marriott International, AT&T, cours avant-Bourse) 1er avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 3% : * EXXONMOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N perdent plus de 2% en avant-Bourse avec la baisse des cours pétroliers. * XEROX XRX.N a annoncé mardi renoncer à son offre d'achat hostile de 35 milliards de dollars (32 milliards d'euros) sur HP HPQ.N en raison de la pandémie de coronavirus. * CATERPILLAR CAT.N a annoncé l'annulation de toutes les hausses de rémunération pour ses cadres dirigeants comme pour ses salariés en contrat à durée indéterminée cette année afin de contenir ses coûts face aux retombées de la pandémie sur ses activités. * HONEYWELL HON.N a annoncé mardi soir avoir conclu avec ses banques un accord de financement à court terme de six milliards de dollars pour renforcer sa trésorerie dans une période "incertaine". * MACY'S M.N va être exclu de l'indice Standard & Poor's 500 .SPX , a annoncé mardi S&P Dow Jones Indices. Le cours de la chaîne de grands magasins a plongé de plus de 70% depuis le début de l'année. Le titre sera remplacé dans le S&P-500 par le spécialiste de la climatisation CARRIER GLOBAL CARR_w.N , scindé le mois dernier d'United Technologies. Macy's perd 4% en avant-Bourse. * MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O a annoncé mardi le piratage de sa base de données d'environ 5,2 millions de clients, le deuxième incident du genre pour le groupe hôtelier en moins de deux ans. Le titre perd 7,5% en avant-Bourse. * AT&T T.N perd 2,6% en avant-Bourse après l'abaissement de recommandation de JPMorgan à "neutre". * AMERISOURCEBERGEN ABC.N - JPMorgan a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "neutre". (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

