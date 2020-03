Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 02/03/2020 à 15:18









(Actualisé avec Nike, Gilead Sciences/Forty Seven, Apple) PARIS, 2 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * TWITTER TWTR.N - Elliott Management, le fonds spéculatif fondé par le milliardaire Paul Singer, a relevé sa participation dans le réseau social et fait pression pour évincer Jack Dorsey de la direction générale, ont déclaré vendredi deux personnes proches du dossier. Le titre gagne 6,5% en avant-Bourse. * NIKE NKE.N a annoncé lundi la fermeture de son siège européen situé aux Pays-Bas jusqu'à mercredi après la contamination de l'un de ses employés par le coronavirus. Le titre perd 1,4% en avant-Bourse. * GILEAD SCIENCES GILD.O - Le laboratoire américain a annoncé lundi le rachat pour 4,9 milliards de dollars de son concurrent FORTY SEVEN FTSV.O , qui s'envole de 62% en avant-Bourse. * AMERICAN AIRLINES AAL.O a annoncé samedi qu'elle suspendait toutes ses liaisons aériennes vers Milan, quelques heures après que le département d'Etat américain a relevé le niveau d'alerte pour les voyages dans certaines régions d'Italie en raison de l'épidémie de coronavirus. * JD.COM JD.O - Le groupe chinois de commerce en ligne a annoncé lundi s'attendre à une hausse d'au moins 10% de ses ventes au premier trimestre après avoir dégagé un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels supérieurs aux attentes. Le titre prend 6,2% en avant-Bourse. * APPLE AAPL.O gagne 1,6% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Oppenheimer & Co à "surpondérer". * GENERAL ELECTRIC GE.N - JPMorgan a relevé sa recommandation à "neutre" et "sous-pondération". Le titre prend 1% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

