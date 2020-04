Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 06/04/2020 à 13:57









(Actualisé avec JPMorgan Chase, Hexcel/Woodward) PARIS, 6 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices préfigurent une ouverture en hausse de plus de 3,5%: * BOEING BA.N a annoncé dimanche prolonger "jusqu'à nouvel ordre" la suspension de sa production dans la région de Seattle, son principal pôle industriel. * AMERICAN AIRLINES AAL.O a réduit pour un mois le nombre de vols au départ et à destination de New York, l'Etat américain le plus touché par la coronavirus, imitant ainsi plusieurs autres compagnies aériennes, dont UNITED AIRLINES UAL.O et JETBLUE AIRWAYS JBLU.O . * DELTA AIR LINES DAL.N , SOUTHWEST AIRLINES LUV.N - Berkshire Hathaway BRKa.N , la holding dirigée par Warren Buffett, a annoncé vendredi avoir vendu environ 18% de sa participation dans Delta et 4% de ses parts dans Southwest. Par ailleurs, Citigroup a ramené de 57 à 33 dollars son objectif de cours sur Delta, qui baisse en avant-Bourse. * SECTEUR BANCAIRE - CITIGROUP C.N , MORGAN STANLEY MS.N et GOLDMAN SACHS GS.N , qui doivent soumettre ce lundi leurs prévisions annuelles de fonds propres à la Réserve fédérale dans le cadre des tests de résistance annuels, ont défendu ces derniers jours leur volonté de continuer à distribuer des dividendes en soulignant la solidité de leur bilan, rapporte le Financial Times en citant des sources proches du dossier. * JPMORGAN CHASE JPM.N n'exclut pas de suspendre le dividende pour 2020 en raison de la crise du coronavirus si l'impact de celle-ci sur l'économie correspond aux pires de ses prévisions, écrit son président, Jamie Dimon, dans sa lettre annuelle aux actionnaires. * WELLS FARGO WFC.N a annoncé dimanche qu'elle limitait à 10 milliards de dollars sa participation au plan de soutien du gouvernement destiné aux petites entreprises en raison de contraintes réglementaires. * HEXCEL HXL.N et WOODWARD WWD.O , deux fournisseurs de Boeing, ont annoncé lundi l'abandon de leur projet de fusion, annoncé en janvier pour un montant de 6,4 milliards de dollars, en raison de la chute de la demande liée à la pandémie de coronavirus. * AMAZON AMZN.O est en contact avec ABBOTT LABORATORIES ABT.N et THERMO FISHER SCIENTIFIC TMO.N , deux laboratoires fabricant des tests de détection du coronavirus, dans le cadre de ses réflexions visant à dépister son personnel et à réduire le risque d'infection dans ses entrepôts, selon des documents internes consultés par Reuters. * TESLA TSLA.O - Jefferies a relevé sa recommandation sur le constructeur de voitures électriques à "acheter" contre "conserver" tout en ramenant son objectif de cours à 650 dollars contre 800 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

