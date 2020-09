Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 02/09/2020 à 14:00









(Actualisé avec des valeurs technologiques, résultats de Macy's et Guess, cours avant-Bourse) PARIS, 2 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O , FACEBOOK FB.O , NVIDIA NVDA.O et SLACK TECHNOLOGIES WORK.N gagnent entre 1,3% et 2,4% dans les échanges en avant-Bourse. * EXXON MOBIL XOM.N étudie la possibilité de supprimer des emplois au niveau mondial après que le groupe pétrolier a annoncé un plan de départs volontaires en Australie, a déclaré mercredi un porte-parole. * TESLA TSLA.O - La société de conseil aux investisseurs Glass Lewis recommande aux actionnaires de voter en faveur de la réélection de Robyn Denholm à la présidence du conseil d'administration du constructeur automobile après s'y être opposée en juin. Le titre gagne 1,2% en avant-Bourse. * MACY'S M.N a fait état mercredi d'un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et d'une perte moins élevée que prévu grâce au dynamisme des ventes en ligne. La chaîne de grands magasins gagne 5,3% dans les échanges en avant-Bourse. * GUESS GES.N prend 7% en avant-Bourse après avoir fait état de résultats meilleurs qu'attendu au titre du deuxième trimestre et de la reprise du versement d'un dividende. * AMC AMC.N gagne 12% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street, le groupe ayant annoncé la réouverture de 70% de ses salles de cinéma aux Etats-Unis cette semaine. * DELTA AIR LINES DAL.N - Berenberg abaisse sa recommandation à "conserver" contre "acheter". * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N - Berenberg relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

