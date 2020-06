Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 18/06/2020 à 14:15









(Actualisé avec cours avant-Bourse, résultats de Kroger) PARIS, 18 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en recul de 0,5% pour le Nasdaq et d'environ 1% pour le S&P-500 et le Dow Jones. * CARNIVAL CCL.N - Le spécialiste des croisières a publié jeudi une perte nette trimestrielle de 4,4 milliards de dollars, conséquence de l'arrêt quasi-total de ses activités provoqué par la pandémie de coronavirus. Le groupe précise tabler sur un résultat net négatif pour l'ensemble de l'année. Il perd plus de 4,3% dans les échanges avant l'ouverture de Wall Street. Ses concurrents Royal Caribbean Cruises RCL.N et Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N abandonnent respectivement 3,5% et 5,2%. * ALPHABET GOOGL.O - Un logiciel d'espionnage a pris pour cible le navigateur internet Chrome développé par Google, filiale d'Alphabet, par le biais de 32 millions de téléchargements d'extensions, ont déclaré à Reuters des chercheurs d'Awake Security. * AMAZON AMZN.O , FACEBOOK FB.O , APPLE AAPL.O , MICROSOFT MSFT.O , ALPHABET GOOGL.O - La France a qualifié jeudi de "provocation" la décision des Etats-Unis de se retirer des discussions internationales sur la taxation des géants du numérique et l'Union européenne a évoqué une taxe communautaire faute d'accord sur le sujet d'ici à la fin de l'année. * KROGER KR.N s'attend à enregistrer des résultats annuels au-dessus de ses propres prévisions après avoir publié un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce aux stocks de produits de première nécéssité accumulés par les clients pendant le confinement, a annoncé jeudi le distributeur américain dont l'action prend 1,3% en avant-Bourse. * CHEVRON CVX.N veut céder sa participation minoritaire dans le projet North West Shelf, le plus important et le plus ancien complexe d'exploitation de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Australie, après avoir reçu des sollicitations d'acheteurs potentiels, a annoncé jeudi la société pétrolière. * JPMORGAN CHASE & CO JPM.N Les autorités chinoises ont donné leur feu vert au lancement de l'activité de dérivés du groupe bancaire, la première autorisation donnée pour un opérateur détenu à 100% par des capitaux étrangers. * SPOTIFY SPOT.N - La plate-forme de musique en ligne a conclu un accord exclusif avec Kim Kardashian West pour héberger un podcast portant sur les erreurs judiciaires et la réforme de la justice pénale, a déclaré mercredi un représentant de la star de télé-réalité. L'action Spotify gagnait près de 9% en après-Bourse. * KKR KKR.N a annoncé jeudi avoir conclu le rachat de l'opérateur néerlandais de parcs et d'hébergements de loisirs Roompot pour un montant non précisé. * TESLA TSLA.O - Jefferies a relevé son objectif de cours à 1.200 dollars contre 650 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

