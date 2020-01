(Actualisé avec JPMorgan, Delta Air Lines, Tesla, cours en avant-Bourse) PARIS, 14 janvier (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en léger repli : * JPMORGAN CHASE JPM.N prend 0,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'une hausse de 21% de son bénéfice trimestriel, grâce notamment à la croissance de ses activités de trading et des revenus tirés du marché primaire. CITIGROUP C.N et WELLS FARGO WFC.N doivent leurs comptes avant l'ouverture. * DELTA AIR LINES DAL.N prend 2,1% dans les transactions avant l'ouverture avant la publication de ses résultats trimestriels. * VISA V.N a annoncé lundi soir le rachat pour 5,3 milliards de dollars (4,3 milliards d'euros environ) de la "fintech" Plaid, dont la technologie permet d'intégrer l'accès aux comptes bancaires depuis différentes applications mobiles. * GAMESTOP GME.N - Le distributeur de jeux vidéo a abaissé lundi ses prévisions de bénéfice et de ventes à données comparables pour son exercice fiscal 2019, ce qu'il explique par l'approche du lancement de nouvelles consoles, qui incite certains clients à repousser leurs achats. Le titre chutait de près de 11% dans les transactions hors séance après la clôture de Wall Street. * BOEING BA.N - Le directeur du marketing de Ryanair RYA.I a déclaré mardi que la compagnie pourrait prendre livraison du premier des 10 737 MAX en attente en mars ou en avril, tout en reconnaissant que le calendrier dépendait des autorités du secteur. * AMAZON AMZN.O a demandé la justice américaine de suspendre l'attribution à MICROSOFT MSFT.O d'un contrat de 10 milliards de dollars attribué par le Pentagone. La décision est attendue le 11 février. * TESLA TSLA.O prend 1,7% en avant-Bourse après un relèvement d'objectif de cours par Jefferies, de 400 à 600 dollars. Le titre a fini lundi à 524,86 dollars. * NETFLIX NFLX.O - Goldman Sachs, à l'achat sur la valeur, a relevé son objectif de cours à 450 dollars contre 400 dollars. (Marc Angrand)