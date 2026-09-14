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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 14/09/2026 à 13:40
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(Actualisé avec précisions sur le secteur de l'IA, sociétés énergétiques, J&J, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Les actions des poids lourds de la technologie sont indiquées en baisse lundi dans les échanges en avant-Bourse, après une série d'appels lancés par les dirigeants du secteur pour ralentir les progrès de l'IA au nom de la sécurité.

Le patron d'OpenAI, qui édite ChatGPT, a pour sa part déclaré que l'entreprise ne procéderait pas à une introduction en Bourse (IPO) cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

En avant-Bourse, NVIDIA NVDA.O recule de plus de 2%, tandis que META META.O et AMAZON AMZN.O perdent chacun plus de 1%.

Les fabricants de puces électroniques sont également attendus dans le rouge: INTEL INTC.O , AMD AMD.O et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O perdent entre 5% et 6%.

MICRON TECHNOLOGY MU.O et APPLIED MATERIALS AMAT.O perdent 4,5% chacun, tandis que BROADCOM AVGO.O recule de 3%.

Le géant de l'informatique en nuage ORACLE ORCL.N abandonne quant à lui 2,7% en avant-Bourse.

Le contexte de rendements obligataires élevés, le dix ans américain US10YT=RR étant proche de la barre des 5%, exerce une pression supplémentaire, le secteur technologique se finançant énormément par la dette.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Les grands éditeurs de logiciels américains, qui avaient été pénalisés la semaine dernière par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, rebondissent lundi en avant-Bourse: SERVICENOW NOW.N , ADOBE

ADBE.O et WORKDAY WDAY.O montent respectivement de 3%, 2,5% et 2,5%.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les groupes énergétiques américains sont attendus en hausse dans le sillage de la progression des cours du Brent LCoc1 et du brut léger américain (WTI) CLc1 qui gagnent respectivement 3,6% à 108,31 dollars et 3,3% à 103,35 dollars.

Les sociétés pétrolières et gazières EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N progressent respectivement de 1,8% et 1,9%en avant-Bourse, tandis que CONOCOPHILLIPS COP.N , EOG RESOURCES

EOG.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O et OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N avancent de 1,6% à 2,9%.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le gestionnaire mondial d'actifs APOLLO APO.N est en pourparlers en vue d'acquérir la division orthopédique de J&J, dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources.

* BWIN BWIN.O prend 4,8 % en avant-Bourse en réaction à une information du Financial Times selon laquelle DFO Management, la société de Michael Dell, est sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de la société de courtage en assurance dans le cadre d'une transaction d'un montant de 7,7 milliards de dollars.

* CHEWY CHWY.N - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* MOSAIC MOS.N - Keybanc entame le suivi à "pondération en ligne".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)

|1|Pour l'agenda des résultats, double-cliquer sur RESF/US Pour les changements de recommandations, cliquer sur RCH/US |1|

Valeurs associées

ADOBE
252,2300 USD NASDAQ 0,00%
AMAZON.COM
256,7800 USD NASDAQ 0,00%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
516,1300 USD NASDAQ 0,00%
APOLLO GLB MGMT
128,975 USD NYSE 0,00%
APPLIED MATERIALS
456,4900 USD NASDAQ 0,00%
BROADCOM
361,9900 USD NASDAQ 0,00%
CHEVRON
214,040 USD NYSE 0,00%
CHEWY RG-A
20,440 USD NYSE 0,00%
CONOCOPHILLIPS
137,370 USD NYSE 0,00%
DIAMONDBACK ENG
204,9700 USD NASDAQ 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 573,29 Pts Index Ex 0,00%
EOG RESOURCES
147,350 USD NYSE 0,00%
EXXONMOBIL HLDG
166,000 USD NYSE 0,00%
INTEL
102,9400 USD NASDAQ 0,00%
JOHNSON&JOHNSON
265,580 USD NYSE 0,00%
Light Sweet Crude Oil
72,32 Pts NYMEX +0,35%
MARVELL TECH
236,1000 USD NASDAQ 0,00%
META PLATFORMS
648,0300 USD NASDAQ 0,00%
MICRON TECHNOLOGY
975,2600 USD NASDAQ 0,00%
MOSAIC
25,200 USD NYSE 0,00%
NASDAQ Composite
26 333,04 Pts Index Ex 0,00%
NVIDIA
218,2900 USD NASDAQ 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,460 USD NYSE 0,00%
ORACLE
150,150 USD NYSE 0,00%
Pétrole Brent
109,25 USD Ice Europ -0,04%
S&P 500 INDEX
7 656,98 Pts CBOE 0,00%
SERVICENOW
132,510 USD NYSE 0,00%
THE BALDWIN RG-A
33,9700 USD NASDAQ +4,01%
THE BALDWIN RG-A
29,6500 USD NASDAQ 0,00%
USA BENCHMARK 10A
5,020 Rates +0,55%
WORKDAY-A
185,7000 USD NASDAQ 0,00%
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