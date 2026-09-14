(Actualisé avec précisions sur le secteur de l'IA, sociétés énergétiques, J&J, contrats à terme et cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,18% pour le Dow Jones .DJI , de 0,58% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 1,44% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR DE L'IA - Les actions des poids lourds de la technologie sont indiquées en baisse lundi dans les échanges en avant-Bourse, après une série d'appels lancés par les dirigeants du secteur pour ralentir les progrès de l'IA au nom de la sécurité.

Le patron d'OpenAI, qui édite ChatGPT, a pour sa part déclaré que l'entreprise ne procéderait pas à une introduction en Bourse (IPO) cette année, invoquant des préoccupations en matière de sécurité.

En avant-Bourse, NVIDIA NVDA.O recule de plus de 2%, tandis que META META.O et AMAZON AMZN.O perdent chacun plus de 1%.

Les fabricants de puces électroniques sont également attendus dans le rouge: INTEL INTC.O , AMD AMD.O et MARVELL TECHNOLOGY MRVL.O perdent entre 5% et 6%.

MICRON TECHNOLOGY MU.O et APPLIED MATERIALS AMAT.O perdent 4,5% chacun, tandis que BROADCOM AVGO.O recule de 3%.

Le géant de l'informatique en nuage ORACLE ORCL.N abandonne quant à lui 2,7% en avant-Bourse.

Le contexte de rendements obligataires élevés, le dix ans américain US10YT=RR étant proche de la barre des 5%, exerce une pression supplémentaire, le secteur technologique se finançant énormément par la dette.

* SECTEUR DES LOGICIELS - Les grands éditeurs de logiciels américains, qui avaient été pénalisés la semaine dernière par les craintes que l'IA ne vienne perturber leurs activités, rebondissent lundi en avant-Bourse: SERVICENOW NOW.N , ADOBE

ADBE.O et WORKDAY WDAY.O montent respectivement de 3%, 2,5% et 2,5%.

* SECTEUR PÉTROLIER - Les groupes énergétiques américains sont attendus en hausse dans le sillage de la progression des cours du Brent LCoc1 et du brut léger américain (WTI) CLc1 qui gagnent respectivement 3,6% à 108,31 dollars et 3,3% à 103,35 dollars.

Les sociétés pétrolières et gazières EXXON MOBIL XOM.N et CHEVRON CVX.N progressent respectivement de 1,8% et 1,9%en avant-Bourse, tandis que CONOCOPHILLIPS COP.N , EOG RESOURCES

EOG.N , DIAMONDBACK ENERGY FANG.O et OCCIDENTAL PETROLEUM

OXY.N avancent de 1,6% à 2,9%.

* JOHNSON & JOHNSON JNJ.N - Le gestionnaire mondial d'actifs APOLLO APO.N est en pourparlers en vue d'acquérir la division orthopédique de J&J, dans le cadre d'une opération qui pourrait la valoriser à près de 20 milliards de dollars, a rapporté vendredi l'agence Bloomberg, citant des sources.

* BWIN BWIN.O prend 4,8 % en avant-Bourse en réaction à une information du Financial Times selon laquelle DFO Management, la société de Michael Dell, est sur le point de conclure une opération de retrait de la cote de la société de courtage en assurance dans le cadre d'une transaction d'un montant de 7,7 milliards de dollars.

* CHEWY CHWY.N - JP Morgan abaisse sa recommandation de "surpondérer" à "neutre".

* MOSAIC MOS.N - Keybanc entame le suivi à "pondération en ligne".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Benoit Van Overstraeten et Sophie Louet)

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