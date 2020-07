Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 24/07/2020 à 14:00









(Actualisé avec Goldman Sachs, résultats de Verizon, American Express, Schlumberger et Honeywell, cours en avant-Bourse pour Intel, AMC et Twitter) PARIS, 24 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,4% à 1,3%, sur fond de tensions entre les Etats-Unis et la Chine : * INTEL INTC.O a annoncé jeudi que le développement de son processeur de 7 nanomètres avait pris six mois de retard, faisant chuter son titre de 13% dans les transactions d'avant-Bourse. * GOLDMAN SACHS GS.N a accepté un accord à 3,9 milliards de dollars (3,36 milliards d'euros) avec la Malaisie pour clore le scandale lié à son fonds souverain 1MDB, ont annoncé vendredi les deux parties. La banque américaine prend 1% en avant-Bourse. * Plus d'un millier d'employés et de prestataires de TWITTER TWTR.N ont eu accès cette année aux outils internes pouvant servir à modifier les paramètres d'un compte sur le réseau social et en confier le contrôle à d'autres, a appris Reuters de deux anciens employés de la firme américaine. Le titre cède 0,8% en avant-Bourse. * VERIZON COMMUNICATIONS VZ.N a annoncé vendredi avoir gagné plus d'abonnés mobile que prévu au deuxième trimestre. * HONEYWELL INTERNATIONAL HON.N a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel meilleur que prévu, la maîtrise des coûts et une forte demande pour ses équipements d'automatisation ayant contribué à amortir la baisse de sa division aérospatiale, sa principale activité. * AMERICAN EXPRESS AXP.N cède 1% en avant-Bourse après avoir rapporté une chute de 85% de son bénéfice trimestriel, e spécialiste des cartes de crédit ayant mis de côté près de 628 millions de dollars pour se préparer à d'éventuels défauts causés par les repercussions économiques de la pandémie. * SCHLUMBERGER SLB.N - Le groupe de services parapétroliers a subi une perte pour le deuxième trimestre d'affilée après avoir passé une charge de 3,7 milliards de dollars qui inclus les coûts relatifs à la suppressions de 21.000 emplois. * WALT DISNEY DIS.N a annoncé jeudi le report de la sortie du long-métrage "Mulan" à une date non déterminée, un coup rude pour les opérateurs de salles de cinéma qui comptaient sur la version revisitée du film d'animation pour attirer des spectateurs malgré la crise sanitaire liée au coronavirus. Dans les échanges en avant-Bourse, l'exploitant de cinémas AMC AMC.N cède 2,5%. * MATTEL MAT.O - Le fabricant des poupées Barbie ou du jeu de cartes UNO a publié un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes grâce au succès rencontré par ses produits pendant le confinement. Le titre gagnait plus de 4% en après-Bourse. * XEROX XRX.N - JPMorgan abaisse sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre". (Laetitia Volga)

