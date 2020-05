Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 15/05/2020 à 15:08









(Actualisé avec changement de tendance des futures sur indices, valeurs technologiques, Abbott, VF Corp, cours en avant-Bourse) PARIS, 15 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse d'environ 1% pour le S&P-500 et le Dow Jones et de 1,4% pour le Nasdaq : * Les VALEURS TECHNOLOGIQUES reculent en avant-Bourse après la décision de l'administration Trump de restreindre les livraisons de semi-conducteurs au groupe chinois de hautes technologies Huawei HWT.UL , une mesure qui risque de raviver les tensions entre Washington et Pékin. APPLE AAPL.O perd 2,8% et les fabricants de puces QUALCOMM QCOM.O , MICRON TECHNOLOGY MU.O et TEXAS INSTRUMENTS TXN.O cèdent autour de 3%. * NIKE NKE.N - L'équipementier sportif a averti jeudi que les fermetures de magasins à travers le monde pèseraient sur les ventes du quatrième trimestre de son exercice fiscal décalé malgré l'augmentation des commandes en ligne. Le titre cède 1,5% dans les transactions en avant-Bourse. * APPLIED MATERIALS AMAT.O - L'équipementier des semi-conducteurs voit la reprise des chaînes d'approvisionnement gagner en vigueur au second semestre, ce qui lui permettra d'amortir les pertes sur le chiffre d'affaires dues aux perturbations causées par la pandémie. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action gagne 4%. * JD.COM JD.O a publié vendredi un chiffre d'affaires supérieur aux attentes à la faveur de l'augmentation des achats en ligne pendant le confinement. Le titre prend plus de 3% en avant-Bourse. * ABBOTT LABORATORIES ABT.N perd 2,5% en avant-Bourse, l'autorité américaine du médicament ayant soulevé un problème de fiabilité de son test de dépistage rapide du coronavirus. * VF CORP VFC.N , propriétaires des marques de chaussures Timberland et Vans, a averti vendredi qu'il s'attendait à voir le chiffre d'affaires du trimestre en cours réduit de moitié en raison des fermetures de magasins. Le titre perd près de 4% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

