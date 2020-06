Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 16/06/2020 à 13:16









(Actualisé avec Tiffany, Eli Lilly, valeurs du tourisme) PARIS, 16 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture d'environ 1,2% pour le Nasdaq et le S&P-500 et de 1,8% pour le Dow Jones : * Les valeurs du secteur du tourisme devraient profiter de la hausse des marchés après le nouveau coup de pouce à l'économie de la Réserve fédérale. DELTA AIR LINES DAL.N , UNITED AIRLINES UAL.O , CARNIVAL CCL.N , NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N et ROYAL CARIBEEAN CRUISES RCL.N grimpent de 8% à 10% avant l'ouverture de Wall Street. * APPLE AAPL.O - La Commission européenne a annoncé mardi l'ouverture de deux enquêtes sur le système de paiement Apple Pay et la boutique en ligne App Store, estimant que les pratiques du groupe américain pourraient enfreindre les règles communautaires en matière de concurrence. Le titre réduit ses gains après cette annonce et prend 1,1% en avant-Bourse. Citigroup a relevé son objectif de cours de 310 à 400 dollars. * TIFFANY TIF.N a annoncé mardi avoir reçu de nouvelles autorisations réglementaires en vue de son acquisition par LVMH LVMH.PA et dit s'attendre à boucler la fusion à la mi-2020. * CHESAPEAKE ENERGY CHK.N se prépare à se placer sous la protection de la loi sur les faillites dans le courant de la semaine en raison de l'effondrement récent du marché pétrolier, a appris mardi Reuters de trois sources proches du dossier. * IQIYI IQ.O - Le géant chinois des hautes technologies Tencent 0700.HK veut devenir le premier actionnaire de iQIYI, son compatriote spécialisé dans la vidéo à la demande, et a approché BAIDU BIDU.O dans le but de lui acheter au moins une partie de sa participation, ont déclaré à Reuters deux personnes proches du dossier. Le titre iQIYI grimpe de plus de 30% dans les échanges avant-Bourse. * ELI LILLY LLY.N gagne 3,2% en avant-Bourse après avoir annoncé mardi des résultats positifs d'une étude de phase III sur son traitement contre le cancer du sein Verzenio. * T-MOBILE TMUS.O - La Commission fédérale des communications (FCC) a lancé une enquête sur une panne de réseau qui a affecté des clients de l'opérateur aux Etats-Unis, a déclaré lundi le président de la FCC, Ajit Pai. * ROYALTY PHARMA RPRX.O , un fonds d'investissement dans le domaine médical, a annoncé lundi que son introduction en Bourse avait permis de lever 2,18 milliards de dollars (1,92 milliard d'euros), ce qui en fait la deuxième plus importante IPO jamais réalisée dans le secteur pharmaceutique. La première cotation est prévue ce mardi. * LENNAR LEN.N a publié lundi un bénéfice trimestriel et des prévisions annuelles supérieurs aux attentes grâce au rebond des ventes de maisons avec la reprise progressive de l'activité économique. Le titre du constructeur immobilier gagne 1,7% en avant-Bourse. * NVIDIA NVDA.O et INTEL INTC.O - Morgan Stanley abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" sur les deux titres. * QUALCOMM QCOM.O , QORVO QRVO.O , LAM RESEARCH LRCX.O - Morgan Stanley relève sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne" sur les trois titres. * HUMANA HUM.N - Cowen and Company abaisse sa recommandation à "performance en ligne" contre "surperformance". * ORACLE ORCL.N publiera après la clôture ses résultats du quatrième trimestre de son exercice décalé 2020. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

