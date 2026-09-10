(Actualisé avec Meta Platforms)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a annoncé mercredi anticiper une marge brute pour le trimestre en cours stable, la demande de vêtements restant inégale, l'inflation tenace et l'incertitude macroéconomique accrue. L'action plonge de 10,5% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE BX.N - Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi son intention d'acquérir les activités pétrolières de Tallgrass Energy, filiale de Blackstone, pour 2,55 milliards de dollars en numéraire, afin d'étendre notamment son réseau américain d'oléoducs.

* HAGERTY HGTY.N - L'assureur spécialisé dans les voitures, bateaux et motos de collection chute de 6,9% dans les transactions hors séance alors que son actionnaire, Hagerty Holding Corp (HHC), a annoncé son intention de céder 8,25 millions de titres du groupe.

* META PLATFORMS META.O progresse de 1% en avant-Bourse, JPMorgan ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" et porté son objectif de cours de 640 dollars à 820 dollars. L'intermédiaire estime que Meta entre dans une nouvelle phase de monétisation de l'IA, au-delà de la publicité, grâce à des produits comme son assistant IA Muse et l'API Meta Model.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O , DEVON ENERGY CORPORATION

DVN.N - Stifel reprend le suivi des deux valeurs à "acheter".

* CONOCOPHILLIPS COP.N , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY.N - Stifel entame le suivi des deux valeurs à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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