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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 10:34
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(Actualisé avec Meta Platforms)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse 0,40% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,03% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMERICAN EAGLE OUTFITTERS AEO.N a annoncé mercredi anticiper une marge brute pour le trimestre en cours stable, la demande de vêtements restant inégale, l'inflation tenace et l'incertitude macroéconomique accrue. L'action plonge de 10,5% en avant-Bourse.

* BLACKSTONE BX.N - Enbridge ENB.TO a annoncé mercredi son intention d'acquérir les activités pétrolières de Tallgrass Energy, filiale de Blackstone, pour 2,55 milliards de dollars en numéraire, afin d'étendre notamment son réseau américain d'oléoducs.

* HAGERTY HGTY.N - L'assureur spécialisé dans les voitures, bateaux et motos de collection chute de 6,9% dans les transactions hors séance alors que son actionnaire, Hagerty Holding Corp (HHC), a annoncé son intention de céder 8,25 millions de titres du groupe.

* META PLATFORMS META.O progresse de 1% en avant-Bourse, JPMorgan ayant relevé sa recommandation de "neutre" à "surpondérer" et porté son objectif de cours de 640 dollars à 820 dollars. L'intermédiaire estime que Meta entre dans une nouvelle phase de monétisation de l'IA, au-delà de la publicité, grâce à des produits comme son assistant IA Muse et l'API Meta Model.

* DIAMONDBACK ENERGY FANG.O , DEVON ENERGY CORPORATION

DVN.N - Stifel reprend le suivi des deux valeurs à "acheter".

* CONOCOPHILLIPS COP.N , OCCIDENTAL PETROLEUM CORP OXY.N - Stifel entame le suivi des deux valeurs à "conserver".

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

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Valeurs associées

AMERICAN EAGLE OUTFITTERS
16,905 USD NYSE -1,94%
BLACKSTONE
129,080 USD NYSE -3,66%
CONOCOPHILLIPS
136,590 USD NYSE +1,15%
DEVON ENERGY
48,980 USD NYSE +1,18%
DIAMONDBACK ENG
202,6300 USD NASDAQ +1,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 380,66 Pts Index Ex -0,77%
ENBRIDGE
69,280 CAD TSX -0,59%
Gaz naturel
2,82 USD NYMEX 0,00%
HAGERTY RG-A
13,250 USD NYSE -0,97%
META PLATFORMS
653,6900 USD NASDAQ +6,55%
NASDAQ Composite
26 253,34 Pts Index Ex -0,64%
OCCIDENTAL PETROLEUM
61,320 USD NYSE +1,08%
Pétrole Brent
102,19 USD Ice Europ +0,43%
Pétrole WTI
97,20 USD Ice Europ +0,29%
S&P 500 INDEX
7 636,36 Pts CBOE -0,48%
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