(Actualisé avec contrats à terme, les valeurs bancaires et aériennes, Boeing, Ford, Intel, General Motors, Pfizer, Mondelez, Nvidia) PARIS, 24 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de près de 5% : * GOLDMAN SACHS GS.N , JPMORGAN JPM.N , CITIGROUP C.N , WELLS FARGO WFC.N , BANK OF AMERICA BAC.N et MORGAN STANLEY MS.N gagnent entre 4,3% et 5,5% en avant-Bourse, soutenues par la remontée des rendements obligataires et par l'espoir que le Sénat adopte dans la journée un plan de soutien à l'économie de 2.000 milliards de dollars (1.850 milliards d'euros environ). * AMERICAN AIRLINES AAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N , SPIRIT AIRLINES SAVE.N , UNITED AIRLINES UAL.O et SOUTHWEST LUV.N prennent entre 4% et 13%. Des élus démocrates de la Chambre des représentants ont proposé lundi d'accorder aux compagnies aériennes et aux entrepreneurs américains en difficulté près de 40 milliards de dollars de subventions. * BOEING BA.N s'attend toujours à une remise en service du 737 MAX en milieu d'année, a déclaré mardi le PDG du groupe, David Calhoun. L'action de l'avionneur grimpe d'environ 9% en avant-Bourse. * CHEVRON CVX.N a réduit de 20% à la fois sa prévision de dépenses d'investissement et de production dans le bassin Permien et suspend son programme de rachats d'actions, a annoncé mardi le groupe pétrolier. Le titre profite par ailleurs du rebond des cours du pétrole et prend plus de 7% en avant-Bourse, tout comme EXXON MOBIL XOM.N . * PHILLIPS 66 PSX.N - Le raffineur américain a également abaissé mardi sa prévision de dépenses pour l'année et s'est engagé à verser un dividende alors que l'épidémie de coronavirus et la guerre des prix entre l'Arabie saoudite et la Russie menacent le marché pétrolier d'une offre excédentaire. * INTEL INTC.O a annoncé mardi l'arrêt temporaire de ses rachats d'actions et averti que la pandémie de coronavirus pourrait avoir un impact important sur son activité même si ses usines restent opérationnelles. * TWITTER TWTR.N a prévenu lundi d'une légère baisse de son chiffre d'affaires et d'une perte opérationnelle au premier trimestre en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses recettes publicitaires. Le titre gagne 5% en avant-Bourse. * GENERAL MOTORS GM.N a annoncé mardi qu'il tirerait environ 16 milliards de dollars sur ses lignes de crédit afin de renforcer sa trésorerie. Le constructeur automobile a également abandonné ses prévisions pour 2020 mais n'a pas pris de décision sur une éventuelle suspension du dividende. * FORD F.N a déclaré mardi travailler avec la division santé de GENERAL ELECTRIC GE.N et le conglomérat 3M MMM.N pour accélérer la production de respirateurs médicaux afin de contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus. * TESLA TSLA.O a acheté des respirateurs médicaux en Chine et les a envoyés aux États-Unis, a déclaré mardi le PDG du constructeur automobile, Elon Musk. * APPLIED MATERIALS AMAT.O a annoncé le retrait de ses objectifs financiers pour le deuxième trimestre, la chaîne d'approvisionnement et la production de l'équipementier du secteur des semi-conducteurs ayant été touchées par l'épidémie de coronavirus. * NORDSTROM JWN.N - Le groupe de grands magasins a fait savoir lundi qu'il suspendait le versement du dividende trimestriel et son programme de rachat d'actions dans l'espoir d'atténuer l'impact de la pandémie de coronavirus. * GILEAD SCIENCES GILD.O gagne 5% en avant-Bourse. Le remdesivir, un potentiel traitement de la maladie causée par le coronavirus, a obtenu de l'agence américaine du médicament (FDA) le statut de médicament orphelin. * PFIZER PFE.N prend 3,5% dans les échanges en avant-Bourse. La FDA a approuvé l'utilisation de son médicament Eucrisa pour le traitement de l'eczéma chez l'enfant. * CARLYLE CG.O a levé 2,3 milliards de dollars pour son plus grand fonds japonais dans le but de racheter des actifs délaissés par des conglomérats et des entreprises en mal de repreneur. * MONDELEZ INTERNATIONAL MDLZ.O - Le groupe agroalimentaire a annoncé lundi une augmentation du salaire horaire de 2 dollars et le versement d'une prime hebdomadaire de 125 dollars pour ses commerciaux. * NVIDIA NVDA.O gagne 6% en avant-Bourse. Needham a relevé sa recommandation à l'achat.

