Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 27/05/2020 à 13:26









(Actualisé avec valeurs du transport aérien, Walt Disney, Alphabet, Tuesday Morning, cours en avant-Bourse) PARIS, 27 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de plus de 1,1% pour le Dow Jones comme le Standard & Poor's et d'environ 0,6% pour le Nasdaq: * Les valeurs du transport aérien, qui figurent parmi les plus affectées par la crise du coronavirus, continuent de surperformer le reste du marché: UNITED AIRLINES UAL.O et AMERICAN AIRLINES GROUP AAL.O gagnent plus de 7% dans les échanges en avant-Bourse. * BOEING BA.N devrait annoncer cette semaine des suppressions d'emplois aux États-Unis après avoir révélé le mois dernier qu'il prévoyait de licencier 10% de ses 160.000 employés dans le monde, ont indiqué une source syndicale. Le titre prend 3,1% en avant-Bourse. * WALT DISNEY DIS.N devrait présenter dans la journée un plan de réouverture progressive de ses parcs à thème de Floride aux autorités locales. L'action du groupe de médias et de divertissement progresse de 1,9% en avant-Bourse. * TWITTER TWTR.N - Donald Trump a accusé mardi Twitter d'interférer dans l'élection présidentielle de novembre prochain aux Etats-Unis après que le réseau social a incité ses utilisateurs à vérifier la véracité d'un double message publié par le président américain à propos du vote par correspondance. * AMAZON AMZN.O est en discussions avancées pour racheter la start-up de véhicules autonomes Zoox, une opération qui la valoriserait à moins de 3,2 milliards de dollars, a rapporté mardi le Wall Street Journal. * ALPHABET GOOGL.O - L'autorité de la concurrence indienne enquête sur des allégations selon lesquelles la maison mère de Google abuse de sa position dominante pour promouvoir son application de paiement par téléphone portable en Inde, a-t-on appris de cinq sources proches du dossier. * TESLA TSLA.O a réduit de 6% le prix de vente de ses véhicules électriques en Amérique du Nord à cause de la baisse de demande dans la région pendant la période de confinement. * TUESDAY MORNING TUES.O - Le distributeur discount a annoncé son placement sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites, dont il espère sortir au début de l'automne. Le titre chute de 26,6% en avant-Bourse.

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.