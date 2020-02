Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 18/02/2020 à 14:00









(Actualisé avec les fournisseurs d'Apple, Franklin Resources/Legg Mason, Kroger/Berkshire Hathaway, DuPont, Conagra, cours avant-Bourse) 18 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où, après un week-end de trois jours, les contrats à terme sur les principaux suggèrent une ouverture en baisse de 0,5% environ pour le Dow Jones .DJI comme pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,7% pour le Nasdaq .IXIC : * APPLE AAPL.O a averti lundi que sa prévision de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours était compromise en raison de l'impact de l'épidémie de coronavirus, à la fois sur le redémarrage de ses chaînes de production en Chine et sur la demande d'iPhone. Le titre perd 3% à 315,33 dollars dans les échanges en avant-Bourse. * Les FOURNISSEURS D'APPLE sont en baisse dans les échanges avant-Bourse: NVIDIA NVDA.O , APPLIED MATERIALS AMAT.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O perdent entre 1% et 3%, MICRON TECHNOLOGY MU.O cède 2,5% et QORVO QRVO.O 3,5%. * WALMART WMT.N - Le numéro un mondial de la grande distribution a publié mardi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriels inférieurs aux attentes et dit s'attendre à un ralentissement de la croissance de ses ventes en ligne cette année. Le titre est en repli de 1% dans les échanges en avant-Bourse. * SPRINT S.N et T-MOBILE US TMUS.O - L'Etat de New York a renoncé à combattre le rachat de l'opérateur télécoms Sprint par son concurrent T-Mobile US, indiquant dimanche qu'il ne ferait pas appel de la décision d'un juge fédéral américain autorisant cette fusion. * FRANKLIN RESOURCES BEN.N - Le gestionnaire d'actifs a annoncé mardi le rachat du spécialiste de la gestion de fonds mutuels LEGG MASON LMN pour 4,5 milliards de dollars en numéraire, dette incluse. L'offre de 50 dollars par action représente une prime de 23% sur la clôture de vendredi. Dans les échanges en avant-Bourse, l'action Legg Mason prend 23,3% et Franklin Resources 12,1%. * GENERAL MOTORS GM.N , engagé dans un plan de restructuration de ses activités mondiales, a annoncé lundi mettre un terme à ses activités en Australie et en Nouvelle-Zélande et la vente d'usine thaïlandaise, ce qui se traduira par des charges de 1,1 milliard de dollars (1 milliard d'euros). * KROGER KR.N gagne plus de 6% après l'annonce vendredi de l'entrée à son capital de BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N . La holding de Warren Buffett a également relevé sa participation dans BIOGEN BIIB.O mais a nettement réduit ses parts dans les banques WELLS FARGO WFC.N et GOLDMAN SACHS GS.N . * CONAGRA BRANDS CAG.N perd 5,4% dans les échanges en avant-Bourse. Le groupe agroalimentaire a revu en baisse ses prévisions 2020 en raison de performances trimestrielles moins bonnes que prévu. * DUPONT DD.N a annoncé mardi le départ de son directeur général et de son directeur financier en précisant que son président, Edward Breen, allait reprendre les fonctions de directeur général, plusieurs années après avoir chapeauté la fusion puis la scission avec Dow DOW.N . * PIER 1 IMPORTS PIR.N - L'enseigne de magasins d'ameublement et de décoration a annoncé lundi son placement sous la protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites et rechercher un acquéreur. * EMERSON ELECTRIC EMR.N - RBC a abaissé sa recommandation à "performance du secteur" contre "surperformance".

