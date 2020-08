Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 06/08/2020 à 13:33









(Actualisé avec Mylan, ViacomCBS, Hilton, cours en avant-Bourse et contrats à terme) PARIS, 6 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme signalent une ouverture en légère baisse : * FACEBOOK FB.O , TWITTER TWTR.N et YouTube, filiale d'ALPHABET GOGL.O ont retiré mercredi une vidéo mise en ligne par Donald Trump dans laquelle il affirme que les enfants sont "quasiment immunisés" contre le coronavirus. "Cette vidéo contient des déclarations mensongères affirmant qu'un certain groupe de personnes est immunisé contre le COVID-19, ce qui est une violation de nos politiques concernant la désinformation dangereuse concernant le COVID", a déclaré un porte-parole de Facebook. * MYLAN MYL.O a dégagé un bénéfice supérieur aux attentes au deuxième trimestre, aidé notamment par l'augmentation des ventes pour ses nouveaux traitements, mais a abaissé ses perspectives de chiffre d'affaires annuel car le laboratoire américain anticipe une reprise plus lente que prévu. * VIACOMCBS VIACA.O a annoncé un chiffre d'affaires trimestriel au-dessus des attentes grâce au succès de ses services de vidéos en ligne pendant le confinement. * WESTERN DIGITAL WDC.O , spécialiste des disques durs, chute 9% dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street après avoir publié des résultats plus mauvais que prévu et des prévisions pour le trimestre en cours bien inférieures aux attentes. * MARATHON OIL MRO.N a annoncé mercredi une perte moins importante qu'attendu après avoir réduit ses dépenses pour amortir les effets de la pandémie, qui a fait chuter les cours du brut et réduit la demande. * METLIFE MET.N a publié mercredi juste après la clôture un bénéfice trimestriel en recul de 43%, plombé par la baisse de ses revenus sur les primes d'assurance et les investissements en capital. * Le groupe hôtelier HILTON WORLDWIDE HLT.N a accusé une perte trimestrielle plus forte prévu à cause de la pandémie. (Service Marchés)

