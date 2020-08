Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 20/08/2020 à 13:16









(Actualisé avec Intel, Alibaba, Estée Lauder et cours en avant-Bourse) PARIS, 20 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence annoncent une ouverture en baisse modérée : * INTEL INTC.O prend 3,8% en avant-Bourse après avoir annoncé le lancement d'un programme de rachat d'actions de 10 milliards de dollars (8,4 milliards d'euros). * APPLE AAPL.O est à surveiller, le géant de la technologie étant devenu mercredi la première entreprise à dépasser les 2.000 milliards de dollars de capitalisation. * NVIDIA NVDA.O a annoncé mercredi tabler pour le trimestre en cours sur un chiffre d'affaires supérieur aux estimations du marché, grâce entre autres à l'essor de l'intelligence artificielle et de l'informatique décentralisée ("cloud"), qui dope la demande pour ses processeurs. Plusieurs intermédiaires ont relevé leur objectif de cours sur la valeur. * ALIBABA BABA.N a publié jeudi un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes, les mesures de confinement ayant favorisé le géant chinois du commerce en ligne. L'action prend 0,8% dans les transactions avant l'ouverture. * ESTÉE LAUDER EL.N a fait état jeudi de ventes trimestrielles en baisse de 32% en raison de l'impact de la crise sanitaire sur ses activités. * GOODYEAR GT.O - Donald Trump a appelé mercredi au boycott du fabricant de pneumatiques pour sa décision d'interdire à ses employés d'arborer des casquettes ornées du slogan "Make America Great Again", signe distinctif des partisans du président américain. * L BRANDS LB.N a publié mercredi un bénéfice trimestriel inattendu grâce à une forte demande pour ses produits d'hygiène et à la croissance des ventes en ligne de sa marque de lingerie Victoria's Secret. L'action prend 2,6% en avant-Bourse. (Service Marchés)

