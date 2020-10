Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 28/10/2020 à 12:53









(Actualisé avec Boeing, Facebook, Amazon, banques, compagnies aériennes, Intel, Fiat Chrysler, Anthem, First Solar, Tupperware Brands et cours en avant-Bourse) PARIS, 28 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture des indices de référence en nette baisse: * MICROSOFT MSFT.O a publié mardi des résultats trimestriels meilleurs qu'attendu, ses logiciels ayant bénéficié de l'essor du télétravail. L'action perd cependant 1,6% dans les échanges avant l'ouverture, les prévisions pour certaines divisions ayant déçu les analystes. Dans son sillage, APPLE AAPL.O , ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O et FACEBOOK FB.O , qui publieront leurs résultats jeudi, perdent de 0,9% à 1,6% en avant-Bourse. * BOEING BA.N a fait état mercredi d'une perte nette pour le quatrième trimestre consécutif en raison des effets de la pandémie de coronavirus et de l'immobilisation prolongée du 737 MAX. L'action prend 1% en avant-Bourse. * GENERAL ELECTRIC GE.N a publié mercredi une perte nette trimestrielle réduite et un cash-flow positif grâce à la réduction des coûts de ses activités dans l'aviation et l'énergie. L'action gagne 5,8% en avant-Bourse. * BANQUES - GOLDMAN SACHS GS.N , JPMORGAN CHASE & CO JPM.N , MORGAN STANLEY MS.N , BANK OF AMERICA BAC.N , WELLS FARGO WFC.N et CITIGROUP C.N perdent de 1,6% à 1,8% en avant-Bourse parallèlement à la baisse des rendements obligataires. * COMPAGNIES AÉRIENNES - SPIRIT AIRLINES SAVE.N , SOUTHWEST AIRLINES LUV.N , ALASKA AIR GROUP ALK.N , UNITED AIRLINES UAL.O , DELTA AIR LINES DAL.N et AMERICAN AIRLINES AAL.O perdent de 1% à 2,8% en avant-Bourse. Le secteur est en première ligne dans la crise du coronavirus. * ALPHABET GOOGL.O - L'autorité italienne de la concurrence a annoncé mercredi avoir ouvert une enquête sur Google pour abus présumé de position dominante sur l'affichage de la publicité en ligne en Italie. * UNITED PARCEL SERVICE (UPS) UPS.N a fait état mercredi d'un bénéfice trimestriel en hausse de 11,8%, les restrictions sur les déplacements ayant fait grimper le volume de ses livraisons. L'action prend 2,4% en avant-Bourse. * INTEL INTC.O perd 1% en avant-Bourse et se dirige vers une quatrième séance dans le rouge. RBC a abaissé son objectif de cours en disant que le rachat, annoncé mardi, de XILINX XLNX.O par AMD AMD.N pourrait lui faire perdre des parts de marché. * EXXONMOBIL XOM.N , CHEVRON CVX.N et TECHNIPFMC FTI.N perdent de 1,1% à 1,9% dans le sillage de la forte baisse des cours du brut. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCHA.MI FCAU.N a annoncé mercredi avoir renoué avec un résultat d'exploitation positif au troisième trimestre grâce au rebond du marché automobile, particulièrement aux Etats-Unis, après l'impact brutal de la pandémie de coronavirus subi au premier semestre. * ANTHEM ANTM.N a publié mercredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à une réduction de ses coûts, de nombreux Américains ayant reporté des soins médicaux non-essentiels en raison de la pandémie de coronavirus. * FIRST SOLAR FSLR.O prend 15% en avant-Bourse après avoir publié mardi des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street. * TUPPERWARE BRANDS TUP.N prend près de 10% en avant-Bourse après des résultats trimestriels bien accueillis. (Patrick Vignal)

