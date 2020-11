Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 04/11/2020 à 14:09









(Actualisé avec les secteurs pétrolier et pharmaceutique, Uber/Lyft) PARIS, 4 novembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent pour l'instant une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 1,7% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 3,5% pour le Nasdaq .IXIC : * Les grands groupes de hautes technologies et d'internet, menacés d'une accentuation des politiques antitrust en cas de victoire démocrate, sont en hausse dans les transactions en avant-Bourse: APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O , ALPHABET GOOGL.O , NETFLIX NFLX.O , MICROSOFT MSFT.O et NVIDIA NVDA.O gagnent de 2% à 3%. * Les valeurs BANCAIRES reculent dans les échanges en avant-Bourse, conséquence de la baisse marquée des rendements obligataires liée à l'incertitude sur l'issue de l'élection présidentielle de mardi. GOLDMAN SACHS GS.N , JPMORGAN CHASE JPM.N , MORGAN STANLEY MS.N , BANK OF AMERICA BAC.N , WELLS FARGO WFC.N et CITIGROUP C.N abandonnent entre 1,4% et 2,7%. * Les valeurs du secteur de l'ENERGIE sont en hausse en avant-Bourse, profitant de la hausse des cours pétroliers après que le président Donald Trump a revendiqué la victoire. CHEVRON CVX.N et EXXON MOBIL XOM.N prennent respectivement 1% et 1,6%. Les producteurs EOG RESOURCES EOG.N , OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N , MARATHON OIL MRO.N et APACHE APA.O gagnent entre 1,3% et 4,8% et les groupes de services parapétroliers SCHLUMBERGER SLB.N et HALLIBURTON HAL.N 1,2% et 1,6%. * Les laboratoires pharmaceutiques sont en hausse en avant-Bourse, une victoire de Donald Trump à la Maison blanche et surtout une bataille disputée au Sénat protégeant l'industrie biopharmaceutique de toute réforme radicale, selon les analystes. PFIZER PFE.N , MERCK MRK.N , ELI LILLY LLY.N , BIOGEN BIIB.O , REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O , BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N et JOHNSON & JOHNSON JNJ.N sont en hausse de 1% à 3%. * Les valeurs du secteur de L'ÉNERGIE SOLAIRE, qui avaient profité ces dernières semaines de l'hypothèse d'une victoire de Joe Biden, cèdent du terrain en avant-Bourse: ENPHASE ENERGY ENPH.O , SUNPOWER SPWR.O , SUNRUN RUN.O , FIRST SOLAR FSLR.O et SOLAREDGE SEDG.O perdent entre 2,6% et 7,4%. * Les producteurs de CANNABIS reculent eux aussi face aux résultats plus serrés qu'anticipé des élections américaines: CANOPY GROWTH CGC.N , CRONOS CRON.O , AURORA CANNABIS ACB.N et TILRAY TLRY.O reculent de 6,6% à 7,9%. * Les opérateurs privés de PRISONS, considérés comme plus favorisés par une majorité républicaine, profitent quant à eux de l'évolution des résultats électoraux disponibles: GEO GROUP GEO.N et CORECIVIC CXW.N bondissent de 15,4% et 19,6% respectivement. * HILTON WOLRDWIDE HLT.N - Le groupe hôtelier a publié une perte trimestrielle mercredi alors qu'il était bénéficiaire sur la même période l'an dernier, et fait état d'une chute de 59,9% du chiffre d'affaires par chambre disponible (RevPAR). * UBER UBER.N gagne 12% en avant-Bourse et LYFT LYFT.O 16% après le vote des électeurs de la Californie en faveur d'une proposition leur permettant ne pas requalifier leurs chauffeurs et livreurs en salariés mais en travailleurs indépendants, selon Edison Research. (Marc Angrand et Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

