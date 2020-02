Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 06/02/2020 à 13:21









(Acrtualisé avec Fiat Chrysler Automobiles, Twitter, Estée Lauder cours en avant-Bourse) 6 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse d'environ 0,4% : * BRISTOL-MYERS SQUIBB BMY.N a publié jeudi un bénéfice d'exploitation trimestriel en hausse de près de 30% sur un an grâce à l'intégration partielle de Celgene, dont le rachat pour 74 milliards de dollars (67,3 milliards d'euros) a été bouclé en novembre. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N FCHA.MI a publié jeudi un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté trimestriel en hausse de 7,1% à 2,12 milliards d'euros, un résultat conforme aux attentes soutenu par le dynamisme de ses activités en Amérique du Nord et une amélioration en Amérique latine. Le titre coté à Milan gagnait 3% quelques minutes après la publication des comptes. * TWITTER TWTRN a annoncé jeudi avoir franchi pour la première fois la barre du milliard de dollars de chiffre d'affaires trimestriel, une performance meilleure qu'attendu, grâce à une croissance du nombre de ses utilisateurs plus rapide qu'anticipé, mais son bénéfice net ressort sous le consensus. Le titre gagne environ 6% dans les transactions en avant-Bourse. * ESTEE LAUDER COMPANIES EL.N - Le groupe de cosmétiques a revu à la baisse sa prévision de bénéfice pour l'exercice fiscal 2020 à cause de l'impact attendu de l'épidémie de coronavirus en Chine, l'un de ses principaux marchés. * YUM CHINA YUMC.N - Le groupe de restauration rapide a averti mercredi qu'il pourrait subir une perte d'exploitation au premier trimestre en raison de l'épidémie de coronavirus en Chine, où il a dû fermer près d'un tiers de ses points de vente. Le titre perdait 3% dans les échanges hors séance après la clôture des marchés. * CIGNA CI.N - L'assureur santé a publié jeudi un bénéfice trimestriel en forte hausse et supérieur aux attentes, grâce entre autres à l'intégration d'Express Scripts, racheté l'an dernier pour 52 milliards de dollars. * IAC/INTERACTIVECORP IAC.O - Le groupe de services internet, qui s'apprête à scinder sa principale activité, Match Group, a publié un chiffre d'affaires trimestriel légèrement inférieur au consensus. * GOPRO GPRO.O a publié mercredi des résultats trimestriels inférieurs aux attentes au titre du trimestre clé des fêtes de fin d'année. Le titre chutait de 13% dans les échanges hors séance après la clôture. * DELL TECHNOLOGIES DELL.N - RBC entame le suivi de la valeur avec une opinion à "performance du secteur" et un objectif de cours de 56 dollars. (Marc Angrand)

