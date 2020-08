Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 19/08/2020 à 13:05









(Actualisé avec Target, Lowe's, Johnson & Johnson/Momenta, cours en avant-Bourse) PARIS, 19 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en légère hausse : * TARGET TGT.N a fait état mercredi d'une croissance trimestrielle record de ses ventes à magasins comparable et de ventes en ligne quasiment triplées. L'action prend 4,5% en avant-Bourse. * LOWE'S LOW.N a publié mercredi des ventes à magasins comparables au deuxième trimestre supérieures aux atttentes grâce à une forte demande des consommateurs pour l'aménagement de leur domicile pendant le confinement. L'action prend 2,4% dans les transactions avant l'ouverture. * JOHNSON & JOHNSON JNJ.N a annoncé mercredi le rachat de MOMENTA PHARMACEUTICALS MNTA.O pour environ 6,5 milliards de dollars (5,4 milliards d'euros) afin d'étoffer son portefeuille de traitements des maladies auto-immunes. * ORACLE ORCL.N - Donald Trump a déclaré mardi qu'Oracle était capable d'acquérir les opérations de TikTok aux Etats-Unis, alors que des personnes au fait de la question ont rapporté que la compagnie avait entrepris des discussions avec ByteDance, le propriétaire chinois de l'application. * REGENERON REGN.O - Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche ROG.S a annoncé mercredi dans un communiqué avoir mis en place un partenariat avec la biotech Regeneron pour le développement ainsi que la production et la commercialisation éventuelles du cocktail d'anticorps anti-COVID-19 en cours de développement par la firme américaine. * GILEAD SCIENCE GILD.O - L'autorité américaine du médicament a refusé d'approuver un traitement expérimental de la polyarthrite rhumatoïde que Gilead développe avec Galapagos GLPG.AS . L'action Gilead chute de 7% en avant-Bourse. * BLACKSTONE BX.N - Le groupe japonais Takeda Pharmaceutical 4502.T prépare la vente de son activité de médicaments sans ordonnance au fonds de capital-investissement américain, a rapporté mercredi Kyodo News. * MARRIOTT INTERNATIONAL MAR.O , premier groupe hôtelier du monde, fait face à une action collective au Royaume-Uni, déposée par des millions d'anciens clients exigeant une indemnisation après le piratage de leurs données personnelles. * NVIDIA NVDA.O publiera ses résultats trimestriels après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

