(Actualisé avec Pepsico, confirmation Analog Devices/Maxim Integrated, Pfizer/BioNTech, cours avant-Bourse) PARIS, 13 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en hausse modérée: * PEPSICO PEP.O gagne près de 2% en avant-Bourse après avoir publié lundi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre grâce à une plus forte consommation de ses snacks pendant le confinement. * ANALOG DEVICES ADI.O - Le fabricant américain de semi-conducteurs a annoncé lundi le rachat de son concurrent MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MXIM.O pour 20,91 milliards de dollars (18,46 milliards d'euros), concluant ainsi la plus importante acquisition de l'année aux Etats-Unis. Dans les échanges avant-Bourse, Maxim Integrated avance de 17% et Analog de près de 1%. * PFIZER PFE.N gagne 2,3% avant-Bourse et BIONTECH BNTX.O 5,7% après avoir annoncé que l'autorité américaine du médicament avait accordé le statut de "Fast Track" à leurs deux vaccins expérimentaux contre le coronavirus. * ALIBABA BABA.N - Le cofondateur d'Alibaba, Jack Ma, a vendu pour 8,2 milliards de dollars d'actions du géant chinois du commerce en ligne, ramenant sa participation à 4,8% contre 6,2%, montrent des documents officiels publiés vendredi. * Google, filiale d'ALPHABET GOOGL.O , a annoncé lundi qu'il prévoyait d'investir près de 10 milliards de dollars en Inde dans les cinq à sept prochaines années. * TESLA TSLA.O a réduit le prix de vente du SUV Model Y de 3.000 dollars quatre mois seulement après son lancement, le constructeur de véhicules électriques cherchant à prolonger la bonne dynamique des ventes consécutive à la levée progressive des mesures de confinement. Le titre gagne 6,6% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O - Jefferies entame le suivi du titre à l'achat avec un objectif de cours de 90 dollars. Les analystes pensent qu'il y a de fortes chances que le vaccin expérimental du laboratoire américain soit efficace et obtienne le feu vert de l'autorité américaine du médicament pour une mise sur le marché en urgence début 2021. Le titre prend 4,5% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

