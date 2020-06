Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 04/06/2020 à 15:16









(Actualisé avec American Airlines, Charles Schwab/TD Ameritrade, J.M. Smucker, Cloudera) 4 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les indices de référence signalent une ouverture en baisse modérée: * TIFFANY TIF.N - LVMH LVMH.PA a déclaré jeudi ne pas avoir l'intention d'acheter sur le marché des actions du joaillier, dont le cours est tombé sous le prix convenu par l'accord de rachat annoncé l'an dernier. * AMAZON AMZN.O est visé par une plainte de trois salariés de l'un de ses entrepôts, qui l'accusent d'avoir favorisé la propagation du coronavirus en maintenant des conditions de travail insuffisamment sûres. Le géant du commerce en ligne a par ailleurs entamé des discussions pour l'acquisition d'une participation d'au moins 2 milliards de dollars dans l'opérateur indien de téléphonie mobile Bharti Airtel BRTI.NS , selon plusieurs sources. * AMERICAN AIRLINES AAL.O va nettement augmenter le nombre de ses vols le mois prochain après les restrictions liées au coronavirus, a annoncé jeudi la compagnie aérienne américaine, qui prévoit des capacités correspondant à 55% de leur niveau de juillet 2019 pour les liaisons domestiques et à 20% pour les vols internationaux. Le titre gagne 8,7% en avant-Bourse. * CHARLES SCHWAB SCHW.N - Le courtier a annoncé jeudi avoir obtenu le feu vert du département de la Justice pour le rachat de son concurrent TD AMERITRADE AMTD.O , une opération valorisée à 26 milliards de dollars (23,6 milliards d'euros). En avant-Bourse, Charles Schwab gagne 5,9% et TD Ameritrade plus de 9%. * FORD MOTOR F.N - Les coentreprises chinoises du groupe automobile ont vu leurs ventes rebondir en mai, de 130% sur un an pour celle avec Changan 000625.SZ et de 32% pour Jiangling Motors 000550.SZ . * GENERAL MOTORS GM.N travaillera "très étroitement" avec le fabricant chinois de batteries Contemporary Amperex Technology (CATL) 300750.SZ dans le cadre de ses efforts pour augmenter sa production de véhicules électriques sur le premier marché automobile mondial, a déclaré un dirigeant du constructeur américain. * J.M. SMUCKER SJM.N - Le groupe agroalimentaire, qui possède entre autres le beurre de cacahuète Jif, prévoit un recul de 1% à 2% de son chiffre d'affaires annuel à cause de la faiblesse des ventes dans les restaurants et les écoles. Le titre perd 4,4% dans les échanges avant-Bourse. * CLOUDERA CLDR.N chute de plus de 10% en avant-Bourse après avoir publié mercredi des objectifs de chiffre d'affaires trimestriel et annuel inférieurs aux attentes. * NAVISTAR INTERNATIONAL NAVN - Le constructeur de poids lourds a publié jeudi une perte par action légèrement inférieure aux attentes et un chiffre d'affaires un peu meilleur qu'attendu au titre du deuxième trimestre de l'exercice en cours. * INOVIO PHARMACEUTICALS INO.O - La société de biotechnologies a annoncé jeudi qu'elle prévoyait de lancer avant la fin du mois des essais cliniques de son candidat vaccin contre le COVID-19 en Corée du Sud. * CARNIVAL CCL.N - Princess Cruises, filiale du groupe, a prolongé la suspension partielle de ses croisières en Australie, au Canada et à Taiwan en raison de la pandémie de coronavirus. * SNAP SNAP.N a annoncé qu'il allait retirer le compte de Donald Trump de la sélections de comptes Snapchat qu'il propose à ses utilisateurs de découvrir après des propos jugés déplacés publiés sur ce compte la semaine dernière. * ZOOMINFO TECHNOLOGIES ZI.O , spécialiste des données marketing, doit faire son entrée sur le Nasdaq ce jeudi après avoir fixé le prix de son offre publique de vente (IPO) à 21 dollars par action, ce qui correspond à une valorisation d'un peu plus de huit milliards de dollars (7,14 milliards d'euros). * BROADCOM AVGO.O et SLACK TECHNOLOGIES WORK.N doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. * GOLDMAN SACHS GS.N - Deutsche Bank a abaissé sa recommandation à "conserver" contre "acheter". (Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)

