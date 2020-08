Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 07/08/2020 à 13:03









(Actualisé avec Goldman Sachs, Microsoft, Pacific Drilling et contrats à terme) PARIS, 7 août (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en baisse de 0,4% à 0,5% : * GOLDMAN SACHS GS.N a abaisé vendredi son bénéfice trimestriel précédemment annoncé, à 197 million de dollars contre 2,25 milliards de dollars, en raison de provisions pour coûts juridiques et réglementaires. * MICROSOFT MSFT.O , FACEBOOK FB.O et d'autres valeurs de la technologie pourraient réagir en Bourse aux deux décrets interdisant aux entreprises américaines toute transaction avec les groupes chinois ByteDance, propriétaire de l'application de vidéos TikTok, et Tencent 0700.HK , qui possède l'application de messagerie WeChat. * FACEBOOK FB.O a temporairement interdit à un comité d'action politique républicain, appelé le Comité de défense du président, de faire de la publicité après qu'il a partagé à plusieurs reprises du contenu jugé mensonger par les contrôleurs d'information du réseau social. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N a annoncé jeudi que la demande pour son activité de transports de passagers ne s'était que marginalement redressée au deuxième trimestre, ce qui a fait reculer son action de 3% dans les échanges après la clôture en dépit de la croissance de son activité de livraisons de repas. * T-MOBILE TMUS.O a annoncé avoir enregistré une hausse plus forte que prévu du nombre de ses abonnés au deuxième trimestre et avoir ravi à son rival AT&T T.N la place de numéro deux des opérateurs télécoms aux États-Unis. * INTERCONTINENTAL EXCHANGE (ICE) ICE.N , l'opérateur de la Bourse de New York, va racheter pour 11 milliards de dollars (9,3 milliards d'euros) la société Ellie Mae, une plateforme technologique dans le secteur des prêts hypothécaires. * Cadillac, la marque haut de gamme de GENERAL MOTORS GM.N , a dévoilé jeudi son premier véhicule électrique baptisé LYRIQ afin de tenter une percée sur un marché dominé par TESLA TSLA.O . * AMC AMC.N a dit jeudi anticiper la réouverture de tous ses cinémas à l'étranger dans les deux à trois prochaines semaines. Au mois les deux tiers de ses cinémas américains rouvrir avant la fin du mois. * DROPBOX DBX.O a dégagé au titre du deuxième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux attentes mais le site de partage de photos perdait 2% dans les échanges après la clôture en réaction à la démission du directeur financier Ajay Vashee, qui sera remplacé le 15 septembre par le directeur de la comptabilité Tim Regan. * NEWS CORP NWSA.O a fait état d'un baisse de 22% de son chiffre d'affaires trimestriel, la crise économique liée au coronavirus ayant impacté ses revenus publicitaires. Le titre perdait jeudi 3,6% dans les échanges après la clôture. * PACIFIC DRILLING PACD.N perd près de 13% après avoir dit envisager plusieurs options dont celle de se mettre sous la protection de la loi sur les faillites. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.