(Actualisé avec Walt Disney, Moderna, contrats à terme) PARIS, 10 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street où les contrats à terme suggèrent une ouverture proche de l'équilibre pour le Dow Jones .DJI , en baisse de 0,3% pour le S&P-500 .SPX et de 0,6% pour le Nasdaq : * AIRBNB ABNB.O - Le géant des services d'hébergement a annoncé qu'il s'introduirait en Bourse ce jeudi au prix de 68 dollars l'action, au-dessus de la fourchette indicative de prix déjà relevée lundi, ce qui lui permet de lever environ 3,5 milliards de dollars (2,89 milliards d'euros). * PFIZER PFE.N et BIONTECH BNTX.O - Un groupe d'experts indépendants doit se réunir ce jeudi pour rendre un avis consultatif sur la demande d'autorisation en urgence du vaccin de Pfizer-BioNTech, ce qui pourrait influencer la décision finale de l'agence américaine du médicament (FDA). Les deux laboratoires ont annoncé par ailleurs mercredi que des documents liés au développement de leur vaccin avaient été "illégalement consultés" lors d'une attaque informatique contre l'Agence européenne du médicament (EMA). * ALPHABET GOOGL.O , AMAZON AMZN.O - La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) française a annoncé jeudi avoir infligé des amendes de 100 millions d'euros à Google, filiale d'Alphabet, et de 35 millions d'euros à Amazon pour des infractions à la législation française sur les "cookies". * STARBUCKS SBUX.O gagnait 4,6% mercredi dans les transactions après la clôture en réaction à de solides prévisions de bénéfice à long terme, la première chaîne de cafés au monde anticipant un retour de la clientèle une fois la pandémie terminée, y compris dans ses nouveaux cafés sans place assise. * AT&T T.N a annoncé jeudi la vente de l'entreprise d'animation Crunchyroll au japonais Sony pour 1,175 milliard de dollars (970,8 millions d'euros). * WALT DISNEY DIS.N pourrait annoncer ce jeudi à l'occasion d'une journée investisseurs que certains de ses films, dont le prochain "Pinocchio", sortiront directement sur sa plateforme de vidéos à la demande Disney+ quand d'autres films à gros budgets seront lancés au cinéma, rapporte jeudi le New York Times en citant trois sources proches du dossier. L'action du groupe de divertissement gagne 1,3% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O a annoncé jeudi avoir commencé à tester son vaccin contre le COVID-19 sur des adolescents âgés de 12 ans à 17 ans. * TECHNIPFMC FTI.N , BAKER HUGUES BKR.N - HSBC abaisse sa recommandation sur les deux valeurs parapétrolières à "conserver" contre "acheter". * SCHLUMBERGER SLB.N , HALLIBURTON HAL.N - HSBC abaisse sa recommandation à "alléger" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand et Patrick Vignal)

