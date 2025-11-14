(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, précisions sur Google, Merck, Cidara et Walmart)

Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,61% pour le Dow Jones .DJI , de 1,08% pour le Standard & Poor's-500

.SPX et de 1,58% pour le Nasdaq.

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Nvidia NVDA.O recule de 3,2% en avant-Bourse après une baisse de 3,6% sur la séance de jeudi, alors que les inquiétudes persistent concernant les fortes valorisations boursières du secteur de l'intelligence artificielle (IA). BROADCOM AVGO.O , INTEL INTC.O et ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O perdent entre 2% et 4%.

Par ailleurs, AMAZON AMZN.O et MICROSOFT MSFT.O soutiennent tous deux le GAIN AI Act, une loi américaine visant à restreindre davantage la capacité du fabricant de puces Nvidia à exporter vers la Chine, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

* APPLIED MATERIALS AMAT.O a déclaré jeudi qu'il s'attendait à une baisse des dépenses en équipements de fabrication de puces en Chine en 2026, car le renforcement des contrôles américains à l'exportation limite son accès au marché chinois. L'action recule de 6,6% en avant-Bourse.

* APPLE AAPL.O - Les ventes d'iPhone en Chine ont augmenté de 22% au cours du premier mois suivant le lancement de la série iPhone 17 le 19 septembre dernier, par rapport à l'année précédente, alors même que le marché dans son ensemble a connu un ralentissement, selon une enquête du cabinet privé Counterpoint publiée vendredi.

* WALMART WMT.N a annoncé vendredi que son directeur général Doug McMillon quitterait ses fonctions l'année prochaine et serait remplacé par John Furner. L'action recule d'environ 3% en avant-Bourse.

* MERCK MRK.N va acquérir CIDARA THERAPEUTICS CDTX.O dans le cadre d'une transaction de près de 9,2 milliards de dollars, ont annoncé vendredi les deux sociétés, ce qui lui donnera accès à un médicament expérimental pour la prévention de la grippe. L'action Cidara s'envole de plus de 60% dans les échanges en avant-Bourse, tandis que celle de Merck cède 1,5% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O - Google a proposé à la Commission européenne de modifier sa politique en matière de technologies publicitaires en ligne afin d'éviter une scission d'une partie de son activité, alors que Bruxelles a infligé une amende de 2,95 milliards d'euros au groupe américain en septembre dernier pour avoir favorisé ses propres services de technologie d'affichage en ligne.

Google va par ailleurs devoir verser environ 465 millions d'euros à la plateforme allemande de comparaison de prix Idealo à titre de dommages-intérêts pour abus de position dominante, a statué vendredi un tribunal de Berlin.

* PFIZER PFE.N a annoncé jeudi avoir vendu une partie de sa participation dans le laboratoire pharmaceutique allemand BioNTech SE 22UAy.DE , plus de cinq ans après la formation d'un partenariat entre les deux entreprises qui a abouti à la mise au point d'un vaccin contre le COVID-19.

* WARNER BROS DISCOVERY WBD.O a annoncé jeudi avoir modifié le contrat de son directeur général David Zaslav, dans le contexte d'une révision stratégique des activités de la société américaine de divertissement. L'action prend 2,8% en avant-Bourse.

* BLACKROCK BLK.N - Le groupe ACS ACS.MC et Global Infrastructure Partners, filiale de Blackrock, ont créé une coentreprise afin de développer un portefeuille initial de centres de données d'une valeur de 2 milliards d'euros et d'une capacité de 1,7 gigawatt, a annoncé vendredi l'entreprise espagnole.

* ELI LILLY LLY.N et Novo Nordisk NOVOb.CO ont démenti jeudi avoir conclu un partenariat avec MANGOCEUTICALS MGRX.O pour la commercialisation d'un médicament amaigrissant, après que cette dernière l'a annoncé.

* UNDER ARMOUR UAA.N - La marque de vêtements de sport et la star de la NBA Stephen Curry ont mis fin à un partenariat de plus de dix ans, alors que le groupe américain, confronté aux fluctuations tarifaires et à faiblesse des dépenses de consommation, élargit ses plans de restructuration.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Blandine Hénault)