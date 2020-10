Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 20/10/2020 à 13:30









(Actualisé avec contrats à terme, cours en avant-Bourse, P&G, Travelers, Microsoft, Parsley Energy/Pioneer Natural Resources, AMC) PARIS, 20 octobre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,7% : * PROCTER & GAMBLE PG.N gagne 1,8% dans les échanges en avant-Bourse après avoir relevé ses prévisions annuelles et dégagé un chiffre d'affaires supérieur aux attentes au premier trimestre de son exercice 2021. * INTEL INTC.O a conclu la cession de sa division de puces mémoire NAND à SK Hynix 000660.KS pour neuf milliards de dollars (7,6 milliards d'euros) dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui fera du groupe sud-coréen le numéro deux mondial du segment. * IBM IBM.N , qui présentait lundi ses résultats trimestriels, a dépassé les prévisions de Wall Street en s'appuyant sur une forte demande de ses services dans l'informatique dématérialisée mais son action recule de 2,8% avant-Bourse, le marché sanctionnant l'absence de prévision pour le trimestre en cours. * GOLDMAN SACHS GS.N a accepté de payer plus de deux milliards de dollars (1,7 milliard d'euros) pour clore un litige avec le département américain de la Justice pour le rôle joué dans le scandale lié au fonds souverain malaisien 1MDB, a rapporté lundi Bloomberg. * TRAVELERS TRV.N - L'assureur dommages a publié mardi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes grâce à la croissance des primes, à la baisse des coûts et à l'augmentation des rendements des placements non obligataires. Le titre gagne autour de 1% dans les échanges en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O - Les immatriculations des véhicules Tesla en Californie ont chuté de 13% au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, selon les données collectées par la société de recherche Cross-Sell. * PFIZER PFE.N et BIONTECH BNTX.N ont annoncé mardi le début au Japon des essais cliniques combinés de phase I et de phase II de leur candidat vaccin à ARNm contre le COVID-19. * MODERNA MRNA.O - Le directeur général de Moderna, Stéphane Bancel, a déclaré au cours d'un événement organisé par le Wall Street Journal que les Etats-Unis pourraient autoriser l'utilisation en urgence du vaccin expérimental contre le COVID-19 en décembre si les résultats intermédiaires de l'essai clinique attendus pour novembre étaient concluants. Le laboratoire prend 4% en avant-Bourse. * MICROSOFT MSFT.O s'associe avec le groupe SpaceX d'Elon Musk et d'autres compagnies pour rivaliser avec AMAZON AMZN.O dans l'informatique dématérialisée liée à l'espace. * ALIBABA BABA.N va prendre une participation de 6,1% dans Dufry DUFN.S dans le cadre d'une augmentation de capital d'environ 820 millions de francs suisses (765,3 millions d'euros), a annoncé mardi le groupe suisse de boutiques hors taxes. * Le groupe pétrolier et gazier PIONEER NATURAL RESOURCES PXD.N est en discussion pour racheter son rival PARSLEY ENERGY PE.N , a rapporté lundi le Wall Street Journal. L'action Parsley Energy grimpe de 14% en avant-Bourse. * AMC ENTERTAINMENT AMC.N , la plus grande chaîne de cinémas au monde, a dit mardi s'attendre à ce que sa trésorerie soit largement épuisée d'ici la fin de l'année ou début 2021. * CHEVRON CVX.N - Credit suisse reprend la couverture à "surperformance" avec un objectif de cours de 97 dollars. * NETFLIX NFLX.O et TEXAS INSTRUMENTS TXN.O publieront leurs résultats trimestriels après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

