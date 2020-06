Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 26/06/2020 à 13:31









(Actualisé avec valeurs bancaires) PARIS, 26 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture proche de l'équilibre: * SECTEUR BANCAIRE - La Réserve fédérale américaine a décidé jeudi de limiter les dividendes des grandes banques et de leur interdire les rachats d'actions au troisième trimestre au vu des résultats de tests de résistance effectués sur 34 établissements financiers face à divers scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus. Dans les échanges en avant-Bourse, BANK OF AMERICA BAC.N , JPMORGAN CHASE JPM.N et GOLDMAN SACHS GS.N perdent entre 1,4% et 3,2%. * NIKE NKE.N a fait état jeudi d'une perte trimestrielle inattendue, la première en plus de deux ans, en raison de la fermeture des magasins provoquée par la pandémie de coronavirus. L'équipementier sportif recule de 3,4% dans les échanges après-Bourse. * SECTEUR AÉRIEN - Les dirigeants des principales compagnies aériennes américaines doivent être reçus ce vendredi à la Maison blanche pour discuter des conséquences la pandémie de coronavirus, notamment concernant les restrictions de voyage, a-t-on appris de trois sources au fait du dossier. * FACEBOOK FB.O perd environ 0,8% dans les premières transactions en avant-Bourse après la décision de VERIZON COMMUNICATIONS VZ.N de suspendre la publication de ses publicités sur le réseau social en juillet dans le cadre de la campagne "Stop Hate for Profit" contre la diffusion des discours de haine. * AMAZON.COM AMZN.O va débourser plus d'un milliard de dollars (890 millions d'euros environ) pour prendre le contrôle du spécialiste des véhicules autonomes Zoox, rapporte vendredi The Information. * PG&E PCG.N - La compagnie d'électricité californienne a annoncé jeudi soir avoir levé environ 5,5 milliards de dollars, entre autres via l'émission d'actions nouvelles, dans la perspective d'une possible sortie la semaine prochaine de la procédure de protection du Chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. * BOEING BA.N - Bernstein abaisse sa recommandation à "performance en ligne", les analystes estimant que la reprise du secteur aérien devrait se faire attendre en l'absence de traitement médical du Covid-19. Le titre cède 0,8% dans les échanges en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

