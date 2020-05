Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 12/05/2020 à 15:10









(Actualisé avec BlackRock/PNC, Macerich, cours en avant-Bourse) PARIS, 12 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse : * BOEING BA.N - Le trafic mondial de passagers ne devrait même pas atteindre 25% de son niveau d'avant la crise au mois de septembre, a estimé lundi le PDG du groupe aéronautique, David Calhoun, qui juge très probable la disparition d'une grande compagnie aérienne américaine en raison de la crise majeure subie par le secteur avec la pandémie de coronavirus. * TESLA TSLA.O - Le directeur général du constructeur de voitures électriques, Elon Musk, a annoncé lundi sur Twitter qu'il était prêt à être arrêté après la reprise de la production de l'usine de Fremont, en Californie, malgré l'interdiction du comté d'Alameda. Le titre gagne 1% en avant-Bourse. * BLACKROCK BLK.N perd 3,2% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce par la banque PNC FINANCIAL SERVICES GROUP PNC.N de son intention de céder sa participation de 22% dans le numéro un mondial de la gestion d'actifs, valorisé autour de 17 milliards de dollars. * TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT TME.N a annoncé lundi un chiffre d'affaires du premier trimestre légèrement inférieur aux attentes en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur ses services interactifs de divertissement, faisant chuter son action de 5% dans les échanges en avant-Bourse. * UNITED AIRLINES UAL.O a annoncé lundi la nomination de Brett Hart au poste de président, succédant à Scott Kirby, qui va prendre les fonctions de directeur général de la compagnie aérienne la semaine prochaine. * HERTZ GLOBAL HOLDINGS HTZ.N a émis des doutes lundi quant à la poursuite de son activité alors que la société de location de voitures tente de réduire ses coûts et d'éviter le défaut de paiement avec le choc provoqué par la pandémie de coronavirus. Le titre recule de 4% en avant-Bourse. * HYATT HOTELS CORP H.N - Le groupe hôtelier prévoit de licencier 1.300 personnes dans le monde. * CAESARS ENTERTAINMENT CZR.O a dégagé un chiffre d'affaires en baisse et inférieur aux attentes au premier trimestre, conséquence de la fermeture des casinos pour contenir la propagation de la pandémie de coronavirus. * SIMON PROPERTY GROUP SPG.N a annoncé lundi la réouverture la semaine prochaine de la moitié de ses 200 centres commerciaux aux Etats-Unis alors que certains locataires rencontrent des difficultés à s'acquitter du loyer de leurs magasins. L'action de l'exploitant de centres commerciaux gagne plus de 11% en avant-Bourse et celle de son concurrent MACERICH MAC.N 8,3%. * GENFIT GNFT.O , GNFT.PA - Barclays a abaissé sa recommandation sur le titre coté à New York à "pondération en ligne" et Wainwright a ramené la sienne à "neutre", chacun divisant son objectif de cours par quatre, après les résultats négatifs d'un essai clinique sur un traitement expérimental de la NASH, une maladie du foie. Le titre coté à Paris chute de plus de 60%. * CYMABAY THERAPEUTICS CBAY.O , un concurrent de Genfit, gagne plus de 172% après qu'un groupe d'experts indépendants a conclu à l'unanimité qu'il n'y avait aucune preuve de lésion hépatique induite par son traitement expérimental de la NASH dans une étude de phase intermédiaire. Plusieurs analystes ont relevé leur recommandation sur le titre. * TILRAY TRLY.O - Le producteur canadien de cannabis coté sur le Nasdaq a creusé ses pertes au premier trimestre, une annonce qui fait reculer le titre de 4% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

