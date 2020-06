Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 03/06/2020 à 14:13









(Actualisé avec résultats de Campbell Soup, 3M, AMC Entertainment, Canada Goose, cours en avant-Bourse) PARIS, 3 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 0,3% à 0,7%: * MICROCHIP TECHNOLOGY MCHP.O a relevé mardi ses prévisions pour le premier trimestre de son exercice décalé, au-dessus du consensus Refinitiv IBES. De nombreux analystes ont relevé leur objectif de cours sur le titre du fabricant de puces, qui prend 7,4% en avant-Bourse. * WARNER MUSIC GROUP WMG.O , troisième plus grande maison de disques au monde, a annoncé mercredi que son introduction en Bourse avait permis de lever 1,93 milliard de dollars (1,73 milliard d'euros), ce qui en fait la plus importante IPO depuis le début de l'année aux Etats-Unis. * Google, filiale d'Alphabet GOOGL.O , est poursuivi en justice aux Etats-Unis dans le cadre d'une action de groupe, les plaignants réclamant au moins cinq milliards de dollars au moteur de recherche, qu'ils accusent de collecter des données personnelles en mode navigation privée. Le groupe a par ailleurs annoncé le retrait d'une application mobile indienne du Play Store qui permettait aux utilisateurs de supprimer des applications chinoises de leurs téléphones car cela enfreignait la politique de l'entreprise. * CAMPBELL SOUP CPB.N a relevé ses prévisions de bénéfice ajusté et de chiffre d'affaires net annuels après avoir dégagé des résultats trimestriels supérieurs aux attentes grâce à une hausse marquée de la demande en période de confinement. Le titre prend 2,2% en avant-Bourse. * 3M MMM.N a nommé Monish Patolawala, actuel directeur financier de la branche santé de GENERAL ELECTRIC GE.N , à sa propre direction financière à partir du 1er juillet, a annoncé mercredi le conglomérat américain. * TWITTER TWTR.N a annoncé mardi la nomination de Patrick Pichette, ancien directeur financier de Google, à la présidence de son conseil d'administration. * WhatsApp, propriété de FACEBOOK FB.O , et PAYPAL HOLDINGS PYPL.O ont annoncé mercredi avoir investi dans l'entreprise indonésienne de livraison de repas et de VTC Gojek dans le cadre d'une levée de fonds mais sans en révéler le montant. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O a multiplié par deux son objectif de chiffre d'affaires annuel mais ses coûts ont nettement augmenté, ce qui devrait maintenir sa marge brut sous sa moyenne historique, a annoncé mardi le spécialiste de la visioconférence. Plusieurs analystes ont toutefois relevé leur recommandation et/ou leur objectif de cours sur le titre, qui perdait 3,5% dans les échanges après-Bourse. * COTY COTY.N - Le fabricant américain de cosmétiques gagne 10,4% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi être en discussions avec Kim Kardashian pour une possible collaboration dans l'univers des produits de beauté. * LYFT LYFT.O , le groupe de VTC, a annoncé mardi que les demandes de courses avaient augmenté de 26% en mai par rapport au mois précédent grâce à la levée des mesures de confinement aux Etats-Unis. Le titre gagne 5,6% dans les échanges avant-Bourse. * CANADA GOOSE GOOS.N , GOOS.TO - Le groupe de mode canadien a dit mercredi s'attendre à un faible chiffre d'affaires pour le trimestre en cours à cause de la fermeture de ses magasins pour freiner la propagation du coronavirus. * AMC ENTERTAINMENT AMC.N , le plus grand exploitant de salles de cinéma au monde, a annoncé prévoir une perte au premier trimestre en raison d'une charge de dépréciation de 1,8 à 2,1 milliards de dollars liée à l'arrêt quasi total de son activité pendant le confinement et il a exprimé "des doutes importants" sur sa capacité à poursuivre durablement ses activités. * MATTEL MAT.O - Jefferies a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver". * NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N - Morgan Stanley a abaissé sa recommandation à "sous-pondérer" contre "pondération en ligne". * ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N - Morgan Stanley a entamé le suivi du titre à "sous-pondérer". * CLOUDERA CLDR.N - Morgan Stanley relève sa recommandation sur le titre à "surpondérer" contre "pondération en ligne". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.