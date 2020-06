Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 17/06/2020 à 13:11









(Actualisé avec Chembio Diagnostics, cours en avant-Bourse) PARIS, 17 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% à 0,6%: * ORACLE ORCL.N - L'éditeur de logiciels d'entreprise a publié mardi un chiffre d'affaires trimestriel inférieur aux attentes, les clients les plus durement touchés par la pandémie de coronavirus ayant reporté leurs achats. L'action perdait 4% dans les transactions en après-Bourse. * NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N a annoncé mardi qu'il prolongeait la suspension de ses croisières jusqu'à la fin septembre en raison de la pandémie de coronavirus. L'action du groupe perd 9,6% en après-Bourse, entraînant dans son sillage les concurrents CARNIVAL CCL.N et ROYAL CARIBBEAN CRUISES RCL.N , qui baissent chacun de plus de 4%. * TESLA TSLA.O recule dans les échanges en avant-Bourse après un article du Wall Street Journal selon lequel ses ventes en Californie ont chuté ces deux derniers mois. Le constructeur a par ailleurs annoncé avoir conclu un partenariat de trois ans avec le japonais Panasonic 6752.T sur la fabrication et la fourniture de batteries pour son usine de production du Nevada. * QUALCOMM QCOM.O a annoncé mardi qu'il prévoyait d'intégrer la technologie 5G dans ses processeurs pour smartphones de milieu de gamme, qui devraient être sur le marché au second semestre. * FACEBOOK FB.O a annoncé mardi vouloir ajouter des avertissements aux publicités politiques partagées par ses utilisateurs sur leur fil, une réponse aux critiques mettant en cause des failles dans les mesures de transparence appliquées par le réseau social en période électorale. * CHEMBIO DIAGNOSTICS CEMI.O perd plus de 50% en avant-Bourse après le retrait par la Food and Drug Administration (FDA) de l'autorisation de l'utilisation en urgence de son test de dépistage du Covid-19 en raison de doutes sur sa fiabilité. * UNITED AIRLINES UAL.O a assoupli les conditions de son plan de départ volontaire pour inciter davantage de personnels de bord à opter pour cette option et éviter des licenciements, montre un document interne consulté par Reuters. * SOUTHWEST AIRLINES LUV.N - La compagnie aérienne a annoncé mardi qu'elle maintiendrait la limitation des réservations sur ses vols au moins jusqu'à septembre afin de maintenir une distance physique entre les passagers. * CONOCOPHILIPS COP.N va reprendre une partie de sa production en Alaska après une interruption de plusieurs semaines en raison d'une baisse de la demande, a annoncé mardi une porte-parole du groupe pétrolier. * GROUPON GRPN.O , spécialisé dans les achats groupés, gagnait 4,5% en après-Bourse après avoir publié une perte moins importante que prévu au titre du premier trimestre. * KKR KKR.N - Piper Sandler entame le suivi à "surpondérer". (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

