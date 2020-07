Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 28/07/2020 à 14:17









(Actualisé avec Raytheon, Altria, JetBlue, Trip.com, Centene, cours avant-Bourse) PARIS, 28 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en repli modéré : * PFIZER PFE.N a fait état mardi d'un bénéfice au deuxième trimestre en recul de 32% mais supérieur aux attentes des analystes et a relevé sa prévision de bénéfice annuel. Le laboratoire a annoncé par ailleurs avoir lancé des essais à grande échelle pour un candidat vaccin contre le COVID-19. L'action grimpe de 3,1% dans les transactions avant l'ouverture. * MCDONALD'S MCD.N perd 2,1% en avant-Bourse après avoir annoncé une baisse plus importante que prévu de ses ventes trimestrielles à restaurants constants et un bénéfice plus faible que prévu. * 3M MMM.N - Le conglomérat industriel a annoncé un bénéfice et un chiffre d'affaires trimestriels inférieurs aux attentes, en raison du ralentissement économique provoqué par la crise du coronavirus. Son action cède 3% en avant-Bourse. * RAYTHEON TECHNOLOGIES RTX.N a accusé une perte trimestrielle de 3,84 milliards de dollars contre un bénéfice l'an dernier, affecté par la baisse des ventes de sa principale filiale, Collins Aerospace. Le titre gagne 2% en avant-Bourse. * ALTRIA MO.N , le fabricant des cigarettes Marlboro, a dit mardi attendre une progression de 4% de son bénéfice sur l'année et a augmenté son dividende, affirmant avoir plus visibilité sur les effets de la pandémie sur la demande des consommateurs. * CENTENE CNC.N - L'assureur santé perd 3,4% en avant-Bourse après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année. * D.R. HORTON DHI.N a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel en hausse d'environ 10%, le numéro un mondial de la maison individuelle profitant du bas niveau des taux pour les prêts immobiliers et d'une hausse de la demande pour les logements à la périphérie des villes. * HARLEY-DAVIDSON HOG.N perd 3,5% en avant-Bourse après avoir publié une perte trimestrielle contre un bénéfice un an plus tôt. * JETBLUE AIRWAYS JBLU.O a fait état d'une perte trimestrielle de 320 millions de dollars en raison de la pandémie et a dit s'attendre à ce que la demande reste instable et la reprise incertaine. * TRIP.COM TCOM.O est en pourparlers avec des investisseurs potentiels sur le financement de son retrait du Nasdaq en raison de la montée des tensions entre les Etats-Unis et la Chine et l'impact du coronavirus sur son activité, ont déclaré des sources à Reuters. Le titre gagne 11% en avant-Bourse. * TESLA TSLA.O a lancé une importante campagne de recrutement à Shanghai pour embaucher des concepteurs et des ouvriers pour son usine chinoise où la production de véhicules électriques s'accélère. * T-MOBILE US TMUS.O - Exane BNP Paribas entame le suivi à "surperformance". * STARBUCKS SBUX.O , EBAY EBAY.O , VISA V.N , AMGEN AMGN.O ou encore ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O publieront leurs résultats après la clôture. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.