Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 02/06/2020 à 13:47









(Actualisé avec cours en avant-Bourse, valeurs liées au tourisme, Gilead Sciences, Seadrill) PARIS, 2 juin (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les principaux indices indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,5% : * Les valeurs liées au tourisme sont en hausse grâce aux anticipations d'une reprise de la demande avec le déconfinement: AMERICAN AIRLINES AAL.O , UNITED AIRLINES UAL.O , NORWEGIAN CRUISE LINE NCLH.N et CARNIVAL CCL.N gagnent entre 3,1% et 5% en avant-Bourse. * BOEING BA.N a entamé une procédure d'arbitrage contre Embraer EMBR3.SA à la suite de l'échec des négociations sur le rachat de la division d'aviation civile du constructeur brésilien pour 4,2 milliards de dollars (3,76 milliards d'euros), a annoncé Embraer lundi soir. * MONEYGRAM INTERNATIONAL MGI.O s'envole de plus de 40% en avant-Bourse après des informations de l'agence Bloomberg selon lesquelles son rival WESTERN UNION WU.N a fait une offre de rachat qui pourrait aboutir au mariage de deux des plus grands services de transfert d'argent des Etats-Unis. * GILEAD SCIENCES GILD.O développe des modes d'administration plus faciles de son antiviral expérimental remdesivir contre le COVID-19, qui pourrait être utilisé en dehors des structures hospitalières après que des essais ont montré une efficacité modérée pour le médicament administré sous perfusion. * SEADRILL SDRL.N - L'action cotée à New York du spécialiste norvégien des forages pétroliers en mer chute de 14,3% en avant-Bourse après l'annonce d'une dépréciation de 1,2 milliard de dollars sur la valeur de ses puits de forage. * LULULEMON ATHLETICA LULU.O cède 1% en avant-Bourse après l'abaissement de la recommandation de Wells Fargo à "pondération en ligne" contre "surpondérer". * SLACK TECHNOLOGIES SLACK.N - Cowen & Co entame le suivi du titre à "surperformance". L'éditeur de messageries professionnelles gagne 3% dans les échanges en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.