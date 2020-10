Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 30/09/2020 à 14:00









(Actualisé avec cours avant-Bourse, PVH) PARIS, 30 septembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture des indices de référence en baisse de 0,6% à 0,7%: * ALPHABET GOOGL.O - Le département américain de la Justice devrait engager dès la semaine prochaine une procédure contre Google pour des accusations de pratiques anticoncurrentielles et cherche à convaincre les parquets des Etats à se joindre à la plainte, a-t-on appris mardi de trois sources informées. La Chine devrait également lancer une procédure contre Google sur les allégations de concurrence déloyale au détriment des sociétés chinoises dont Huawei HWT.UL , ont fait savoir deux sources à Reuters. Dans les échanges en avant-Bourse, Alphabet, APPLE AAPL.O , AMAZON AMZN.O et FACEBOOK FB.O perdent près de 1%. * SECTEUR AÉRIEN - Le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a exhorté le Congrès à adopter mercredi un nouveau plan d'aide à l'emploi de 25 milliards de dollars (21,3 milliards d'euros) pour les compagnies aériennes frappées par la crise du coronavirus. * BOEING BA.N - L'administrateur de l'autorité de l'aviation civile américaine (FAA) effectuera mercredi un vol d'évaluation de deux heures du Boeing 737 MAX, une étape clé pour que ce modèle obtienne une autorisation de remise en service après deux accidents mortels. * WALT DISNEY DIS.N a fait savoir mardi qu'il allait licencier environ 28.000 employés de sa division en charge des parcs d'attractions aux Etats-Unis, alors que la crise sanitaire du coronavirus a contraint à limiter le nombre de visiteurs et à maintenir fermé le parc Disneyland en Californie. Le titre perd 2% dans les échanges en avant-Bourse. * MICRON TECHNOLOGY MU.O recule de 4,3% en avant-Bourse après avoir fait état mardi soir d'une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice décalé inférieure aux attentes en raison notamment des restrictions empêchent les entreprises américaines de traiter librement avec Huawei. Dans son sillage, Western Digital WDC.O perd 2,7%. * CAESARS ENTERTAINMENT CZR.O - L'opérateur de casinos prend 1,5% en avant-Bourse après avoir annoncé mercredi l'acquisition de William Hill WMH.L pour 3,7 milliards de dollars (3,18 milliards d'euros) afin de se développer sur le marché en pleine expansion des paris sportifs aux Etats-Unis. * DUKE ENERGY DUK.N aurait été contacté récemment par son concurrent NEXTERA ENERGY NEE.N en vue d'un rapprochement, a rapporté mardi le Wall Street Journal. Duke Energy gagne 8% en avant-Bourse. * MODERNA MRNA.O - Les résultats d'une étude de sécurité de stade préliminaire sur le candidat vaccin de Moderna contre le coronavirus ont montré qu'il produisait chez les personnes âgées des anticorps neutralisant le virus à des niveaux similaires à ceux observés chez les jeunes adultes, ont déclaré les chercheurs mardi. Dans les transactions avant l'ouverture des marchés américains, l'action Moderna prend 3,8%. * REGENERON REGN.O a fait savoir mardi qu'un traitement contre le coronavirus combinant deux anticorps avant montré des résultats encourageants au cours d'un essai clinique. En avant-Bourse, le titre prend 3,4%. * ALIBABA BABA.N - La directrice financière du géant chinois de la distribution en ligne a dit mercredi s'attendre à ce que la division d'informatique dématérialisée ("cloud") soit rentable au cours de l'année prochaine. Le titre prend 2% en avant-Bourse. * PVH PVH.N , propriétaire des marques Calvin Klein et Tommy Hilfiger, a annoncé mercredi que son président Stefan Larsson succéderait à Manny Chirico au poste de directeur général en février prochain. * HASBRO HAS.O - Stifel relève sa recommandation à "acheter" contre "conserver". (Laetitia Volga, édité par Patrick Vignal)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.