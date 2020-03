Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 23/03/2020 à 13:46









(Actualisé avec contrats à terme, Hasbro, Macy's, précisions Boeing, Occidental Petroleum et PG&E) PARIS, 23 mars (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street où les contrats à terme se sont retournés à la hausse après les annonces de nouvelles mesures de soutien de la Réserve fédérale en faveur des entreprises et des ménages. Le S&P-500 .SPX , le Nasdaq .IXIC et le Dow Jones .DJI gagnent de 1,6% à 2,5% en avant-Bourse: * BOEING BA.N gagnait 3% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Goldman Sachs à l'achat, voyant dans le niveau actuel du titre, en baisse de 70% depuis le début d'année, un point d'entrée malgré les incertitudes liées au coronavirus. L'avionneur Boeing a annoncé vendredi suspendre le versement du dividende et du salaire de son PDG et prolonger une pause dans les rachats d'actions. * EXXONMOBIL XOM.N , KINDER MORGAN KMI.N , CHEVRON CVX.N , SCHLUMBERGER SLB.N et CONOCOPHILLIPS COP.N reculaient de 1% à 6,6% dans les échanges de préouverture avant les annonces de la Réserve fédérale américaine. * AMAZON AMZN.O a annoncé samedi une augmentation de la rémunération des heures supplémentaires pour les employés travaillant dans ses entrepôts aux Etats-Unis. * WALMART WMT.T a annoncé une hausse de 2 dollars de l'heure du salaire minimum pour les employés de ses entrepôts. * TIFFANY TIF.N - LVMH LVMH.PA a réfuté lundi des informations selon lesquelles il s'apprêterait à intervenir en Bourse pour acheter des actions du joaillier américain avec lequel il a conclu l'année dernière une offre de rachat. * HASBRO HAS.O gagnait 6,7% dans les échanges avant-Bourse, le géant du jouet ayant annoncé que les chaînes d'approvisionnement en Chine étaient à nouveau opérationnelles. * FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES FCAU.N FCHA.MI va fabriquer des masques dans l'une de ses usines en Asie pour contribuer à la lutte contre la pandémie de coronavirus, a annoncé l'administrateur délégué du groupe automobile, Mike Manley, dans un message aux employés cité lundi par un représentant syndical. * MACY'S M.N a annoncé vendredi la suspension de son dividende trimestriel et le retrait de ses prévisions pour 2020 en raison de la fermeture de ses magasins avec la propagation du coronavirus. * BLACKROCK BLK.N , numéro un mondial de la gestion d'actifs, va suspendre les embauches pendant "quelques semaines", a déclaré une source proche du dossier. * WALT DISNEY DIS.N - Disney+, la plate-forme de vidéos en streaming du géant du divertissement, a annoncé samedi qu'elle reportait son lancement en France de deux semaines, soit au 7 avril, à la demande du gouvernement français face aux inquiétudes sur la congestion des réseaux. * ELI LILLY LLY.N - Le laboratoire américain a annoncé lundi qu'il reportait le lancement de nouvelles études et suspendait les recrutements pour la plupart de celles en cours en raison de l'épidémie de coronavirus. Le titre cède 3% en avant-Bourse. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N est en passe de conclure un accord avec l'investisseur activiste Carl Icahn, qui réclame quatre sièges au conseil d'administration du groupe pétrolier, a rapporté dimanche une personne proche du dossier. * PG&E PCG.N prend 17% en avant-Bourse, la compagnie d'électricité ayant obtenu le soutien du gouverneur de l'Etat de Californie sur son plan de restructuration. Le groupe a par ailleurs accepté de plaider coupable des accusations d'homicide involontaire pour son rôle dans le départ des feux de forêt. * UBER UBER.N recule de 4,8% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

