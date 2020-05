Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 13/05/2020 à 13:39









(Actualisé avec Tesla, J.C. Penney, changement de recommandation sur JD.com) PARIS, 13 mai (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse d'environ 0,5% pour le Dow Jones et le S&P et de 0,7% pour le Nasdaq : * TESLA TSLA.O - Les autorités du comté d'Alameda, en Californie, ont annoncé mardi que le groupe automobile pouvait augmenter l'activité de son usine de Fremont en vue d'une possible réouverture la semaine prochaine. Le titre gagne 2% en avant-Bourse. * AMAZON AMZN.O va prolonger la fermeture de ses entrepôts en France jusqu'au 18 mai inclus, a annoncé mercredi le géant américain du commerce en ligne. * BLACKROCK BLK.N a annoncé mardi soir que le prix de l'offre de vente de la participation de 22,4% de PNC Financial Services PNC.N était fixé à 420 dollars par action et qu'il lui rachèterait lui-même 2,7 millions de titres à PNC au prix unitaire de 414,96 dollars. L'action BlackRock a fini mardi à 454,44 dollars. * J.C. PENNEY JCP.N , menacée d'un dépôt de bilan, est en discussions pour obtenir 450 millions de dollars de financement pour poursuivre ses activités, a rapporté la chaîne américaine CNBC. Le titre bondit de 17% en avant-Bourse. * OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N - La compagnie pétrolière a ouvert pour deux semaines un dispositif de départs volontaires qu'elle justifie par la forte baisse des cours du brut et de la pandémie de coronavirus, d'après un document consulté par Reuters mardi. * LAS VEGAS SANDS LVS.N a annoncé l'abandon du projet d'ouverture d'un casino au Japon. * JD.COM JD.O - Le groupe chinois de commerce en ligne coté à Wall Street gagne 2,7% en avant-Bourse après le relèvement de recommandation de Mizuho à "acheter" contre "neutre". * CISCO SYSTEMS CSCO.O doit publier ses résultats trimestriels après la clôture des marchés américains. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

