(Actualisé avec McDonald's) PARIS, 8 avril (Reuters) - Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse de 1,2% à 1,4%: * MCDONALD'S MCD.N - Le groupe de restauration rapide a annoncé mercredi le retrait de ses prévisions 2020, l'arrêt de ses rachats d'actions et la réduction de ses budgets d'investissement après une baisse de ses ventes à données comparables de 22,2% en mars et de 3,4% sur l'ensemble du premier trimestre. Le titre perd environ 0,6% dans les échanges en avant-Bourse. * BOEING BA.N a déclaré mardi soir qu'il allait effectuer deux nouvelles mises à jour du logiciel du 737 MAX, immobilisé depuis mars 2019 après deux catastrophes aériennes, dans le but d'obtenir la certification de l'appareil en vue de sa remise en service. * SPIRIT AEROSYSTEMS SPR.N a déclaré mercredi qu'il avait interrompu sa production destinée à Boeing pour une durée indéterminée et qu'il suspendait les contrats des salariés travaillant sur les programmes de l'avionneur au Kansas et dans l'Oklahoma. * TESLA TSLA.O a annoncé mardi mettre en congés sans solde tous les salariés non indispensables à l'entreprise et réduire les salaires de 10% à 30% selon les postes. L'action prend 3,6% en avant-Bourse. * MARATHON OIL MRO.N a réduit mercredi sa prévision de dépenses d'investissement pour la deuxième fois en un mois à cause de la chute des cours pétroliers. * MEDTRONIC MDT.N va collaborer avec Foxconn 2317.TW pour fabriquer des appareils d'assistance respiratoire pour les malades atteints de coronavirus, a annoncé mercredi le fabricant d'électronique taïwanais. Medtronic gagne 1,3% en avant-Bourse. * ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS ZM.O fait l'objet d'une action de groupe initiée par l'un de ses actionnaire en raison des failles de confidentialité et de sécurité de l'application de visioconférence. Le titre perd 3% en avant-Bourse. * AMAZON AMZN.O va suspendre en juin son service de livraison Amazon Shipping, concurrent direct d'UPS UPS.N et de FEDEX FDX.N , pour se concentrer sur ses propres clients face à l'augmentation de la demande. * TIFFANY TIF.N a déclaré mercredi avoir reçu l'accord des autorités de tutelle pour son rachat par LVMH LVMH.PA et juge que l'opération pourra être achevée à la mi-2020. L'examen du projet par les autorités australiennes est toutefois retardé par l'épidémie de coronavirus. * PINTEREST PINS.N a annoncé mardi une prévision de chiffre d'affaires supérieure aux attentes pour le premier trimestre. Le titre gagne 11,6% dans les échanges avant-Bourse. * LEVI STRAUSS LEVI.N a fait état mardi d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes au premier trimestre et annoncé que la plupart de ses boutiques en Chine avaient rouvert. Le titre prenait 2% dans les échanges après-Bourse. * NOVAVAX NVAX.O a annoncé mercredi le lancement mi-mai d'essais cliniques chez l'homme d'un candidat vaccin contre le coronavirus. L'action du laboratoire bondit de 11,4% dans les échanges avant-Bourse. * GENERAL MOTORS GM.N - Deutsche Bank abaisse son conseil à "conserver" contre "acheter" et ramène son objectif de cours à 25 dollars contre 41 dollars. (Laetitia Volga, édité par Marc Angrand)

