Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé) Reuters • 31/07/2020 à 14:19









(Actualisé avec Exxon Mobil, AbbVie, Pinterest, Under Armour, Phillips 66, précisions Merck, cours en avant-Bourse) PARIS, 31 juillet (Reuters) - Principales valeurs à suivre vendredi à Wall Street où les contrats à terme indiquent une ouverture en hausse modérée pour le Dow Jones et le S&P-500 et plus nette pour le Nasdaq : * APPLE AAPL.O qui publiait jeudi ses résultats trimestriels, a affiché une forme éclatante avec des progrès dans tous ses secteurs d'activité et sur tous ses marchés géographiques, profitant des mesures de confinement imposées à travers le monde. Le titre gagne 6,4% en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O , la maison mère de Google, a fait état jeudi de ventes trimestrielles en recul pour la première fois depuis son entrée en Bourse il y a 16 ans. Le déclin de 2% est cependant moins marqué qu'attendu. Son titre est quasiment inchangé dans les transactions avant l'ouverture de Wall Street. * AMAZON AMZN.O , qui publiait jeudi ses résultats pour le deuxième trimestre, a affiché un bénéfice jamais atteint en 26 années d'existence, profitant à plein des confinements imposés pour contrer la propagation du coronavirus qui ont incité de nombreux consommateurs à se tourner vers le géant du commerce électronique dont le titre gagne 6% en avant-Bourse. * FACEBOOK FB.O qui publiait jeudi ses résultats financiers, a fait mieux qu'attendu au deuxième trimestre, profitant d'une augmentation des dépenses publicitaires d'annonceurs soucieux de toucher des consommateurs confinés pour cause de pandémie. Le titre du réseau social gagne 6,2% en avant-Bourse. * CATERPILLAR CAT.N a publié vendredi un chiffre d'affaires et un bénéfice trimestriel en repli mais supérieurs au consensus Refinitiv IBES grâce à la stabilisation de la demande dans ses marchés principaux dont la Chine. Le fabricant d'équipement de construction gagne 1,3% en avant-Bourse. * EXXON MOBIL XOM.N a annoncé une perte pour le deuxième trimestre d'affilée, son activité de production de pétrole et de gaz ayant subi de plein fouet le plongeon des cours et son activité de raffinage la baisse de la demande. Le titre cède 1% en avant-Bourse. * CHEVRON CVX.O a subi au deuxième trimestre une perte de 8,3 milliards de dollars, le deuxième producteur pétrolier des Etats-Unis ayant passé des dépréciations d'actifs de plusieurs milliards de dollars à la suite de la chute historique des cours du brut, de suppressions de postes et de l'arrêt de ses opérations au Venezuela. Le titre perd 1,5% en avant-Bourse. * MERCK MRK.N a annoncé vendredi un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes et a relevé ses perspectives de bénéfice pour l'année, soutenu par les ventes solides de son anticancéreux Keytruda. L'action du laboratoire grimpe de 3% en avant-Bourse. * FIAT CHRYSLER FCAU.N , FCHA.MI a publié vendredi une perte d'exploitation trimestrielle moins importante qu'attendu et un petit bénéfice dans la région Amérique du Nord, le constructeur automobile italo-américain ayant pu contenir les effets négatifs de la pandémie au deuxième trimestre. * FORD F.N gagne 2,7% dans les échanges avant l'ouverture, le constructeur automobile ayant fait part de résultats trimestriels et d'un objectif de bénéfice annuel supérieurs aux attentes. * ABBVIE ABBV.N - Le groupe biopharmaceutique prend 1,5% en avant-Bourse après avoir dégagé une chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes au deuxième trimestre. * GILEAD SCIENCES GILD.O a publié jeudi des résultats trimestriels décevants mais a néanmoins relevé sa prévision de chiffre d'affaires annuel pour tenir compte des revenus de son antiviral remdesivir, l'un des traitement du COVID-19. L'action du groupe américain perd 3,3% en avant-Bourse. * PFIZER PFE.N et BIONTECH BNTX.O vont fournir au Japon 120 million de doses de leur vaccin expérimental contre le COVID-19 au premier semestre de 2021, ont annoncé vendredi les deux sociétés. * PHILLIPS 66 PSX.N - Le raffineur américain abandonne près de 3% en avant-Bourse après avoir accusé une perte au deuxième trimestre contre un bénéfice à la même période l'an passé. * UNDER ARMOUR UAA.N , UA.N - L'équipementier sportif bondit de 9,5% en avant-Bourse après avoir fait état d'une perte trimestrielle moins forte que prévu et d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes grâce aux ventes en ligne. * BERKSHIRE HATHAWAY BRKa.N a annoncé avoir acheté pour 522 millions de dollars d'actions BANK OF AMERICA BAC.N , portant sa participation à 11,8%. * ELECTRONICS ARTS EA.O - L'éditeur de jeux vidéo a relevé sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année après avoir dégagé un CA meilleur qu'attendu à la faveur d'une augmentation des ventes pendant le confinement. * PINTEREST PINS.N a fait état d'un chiffre d'affaires au-dessus des attentes du marché grâce à l'augmentation des usagers actifs. Le titre s'envole d'environ 30% en avant-Bourse. (Laetitia Volga, édité par)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.