(Actualisé avec annonces FDA sur Pfizer, Foot Locker, Newmont, cours en avant-Bourse) PARIS, 8 décembre (Reuters) - Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street où les contrats à terme sur les indices suggèrent une baisse d'environ 0,3% à l'ouverture : * TESLA TSLA.O perd près de 3% dans les échanges en avant-Bourse après avoir lancé une nouvelle augmentation de capital de cinq milliards de dollars, la deuxième en trois mois, le constructeur de véhicules électriques profitant de l'envolée de son action (+667% depuis le 1er janvier) avant son entrée dans l'indice S&P-500. * PFIZER PFE.N - Margaret Keenan, une Britannique de 90 ans, est devenue mardi la première personne au monde vaccinée contre le COVID-19 à l'aide du vaccin élaboré par Pfizer et BioNTech 22UAy.DE . Par ailleurs, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a annoncé que le vaccin des deux laboratoires répondait à ses critères d'autorisation en urgence, à deux jours d'une réunion d'experts indépendants sur leur demande d'homologation aux Etats-Unis. * GOLDMAN SACHS GS.N a signé un accord en vue du rachat des parts de son partenaire local dans sa coentreprise chinoise Goldman Sachs Gao Hua (GSGH), a annoncé la banque dans un message à ses salariés, une opération dont les modalités financières n'ont pas été rendues publiques. * UBER TECHNOLOGIES UBER.N va céder sa division de conduite autonome (ATG) à la start-up Aurora, ont annoncé lundi les deux sociétés, une cession qui pourrait aider Uber à atteindre le seuil de rentabilité. Le titre perd 2% dans les transactions en avant-Bourse. * ALPHABET GOOGL.O , FACEBOOK FB.O - Le gouvernement australien a présenté mardi un projet de loi visant à contraindre Facebook et Google à rémunérer les médias au titre des informations présentes sur leurs plates-formes. * FOOT LOCKER FL.N gagne environ 1% dans les échanges en avant-Bourse après l'annonce d'un projet de distribution de droits de souscription, qui vise selon le groupe à protéger les intérêts de ses actionnaires en réduisant le risque de prise de contrôle par un seul d'entre eux. * NORTHROP GRUMMAN NOC.N - Le groupe de défense et d'aéronautique a annoncé la vente de plusieurs activités de services au fonds de capital-investissement Veritas Capital pour 3,4 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), un montant qu'il prévoit de consacrer à des rachats d'actions et à la réduction de son endettement. * NEWMONT NEM.N , l'un des principaux extracteurs mondiaux d'or, a dit mardi tabler sur une augmentation de la production mondiale en 2021 après la hausse de la demande favorisée cette année par la crise du coronavirus. * CARRIER GLOBAL CARR.N - Le fabricant de climatiseurs a annoncé la vente du solde de sa participation dans le suédois Beijer BEIHb.S au groupe de capital-investissement EQT EQTAB.ST pour environ 1,1 milliard de dollars. (Service marchés)

